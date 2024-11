Giro inesperado en el folklore por lo que se supo del Chaqueño Palavecino: "Nunca imaginé"

El Chaqueño Palavecino y un giro inesperado en su carrera que sorprendió al folklore.

El Chaqueño Palavecino se convirtió en uno de los exponentes del folklore en Argentina por su aporte a la música en sus 40 años de carrera. Es por eso que lo que comunicó a través de sus redes sociales resonó en el rubro de la cultura, ya que reveló un giro inesperado que causó múltiples reacciones en el ambiente.

La música argentina tiene a un sinfín de referentes en los distintos estilos que se exploraron a lo largo de estos años. Desde el rock, el tango, el folklore y género urbano, más contemporáneo a la época, los artistas nacionales trascendieron generaciones y fronteras con su música y uno de los referentes es El Chaqueño Palavecino, quien en este 2024 cumplió 40 años de carrera.

En este marco, el cantante de 64 años utilizó sus redes sociales para dar un anuncio que deja entrever un giro inesperado en su trayectoria: va a hacer una gira por Europa. "Queridos amigos, es un honor y una gran emoción llevar nuestra música a tierras irlandesas", reveló El Chaqueño, quien tiene fecha confirmada para tocar en Dublin, Irlanda, el próximo 27 de marzo de 2025.

"Estaremos compartiendo chacareras, zambas y mucho más en esta gran ciudad ¡Espero con ansias ver a cada uno de ustedes para que juntos podamos hacer vibrar nuestras raíces y tradiciones en este rincón del mundo!", celebró el artista que viene de realizar un explosivo show en el Movistar Arena. "Nos vemos pronto, Dublín ¡Que la música nos una a todos!"; concluyó.

Dolor en el tango argentino por lo que se supo del Polaco Goyeneche: "Fui"

Hace ya varios meses el nombre del Polaco Goyeneche genera gran preocupación en el mundo de la cultura. Y es que, en medio de los recortes culturales y la fuerte crisis económica, la casa que era del famoso cantante de tango está a punto de ser vendida e incluso corre riesgo de demolición, lo que golpea de lleno a la cultura nacional.

Hace unos meses atrás, Roberto Emilio Goyeneche habló con La Nación y contó el duro momento que atraviesa al tener que mantener este hogar. "Espero que esto tenga una solución o tendré que vender. No le quiero chupar las medias a nadie, tengo dignidad y un nombre que cuidar. No puedo tirar por la borda todo lo que hizo mi viejo durante su carrera. Es lo más sagrado del mundo para mí. Quisiera armar un museo adelante y quedarme acá, en el fondo", reveló en su momento, sin embargo hasta el día de hoy la situación no pudo mejorar y la casa sigue en riesgo.

Pero en medio de esta tensa situación, se ve una luz a final del túnel: se organizó un festival solidario para juntar dinero y lograr salvar la casa. El mismo fue organizado por el periodista Gustavo Hoyo, quien contó como surgió la idea en diálogo con Saavedra Online: "Me acerqué el año pasado a Roberto Emilio Goyeneche ante la venta de su casa, para ver qué mano podía darle. Surgió la idea de hacer un festival grande una vez por año en Parque Saavedra. Fui al Gobierno porteño, pero no hubo eco".

Más allá de que no se cuenta con apoyo, la idea del festival sigue en pie y tiene fecha para el próximo 9 de noviembre: "Que Roberto pueda mantener la casa, no te digo salvarla. Es un tema porque la casa se viene abajo, tiene que pagar los servicios". Por último, enfatizó: "Fui convocando músicos amigos para ver si nos dan una mano, la idea es ver si se puede vender una entrada a valor accesible para ayudar a Roberto. Luego veremos otras cosas para hacer, pero ante la emergencia, surgió esto".