Furor en el tango por lo que hizo Chango Spasiuk

El acordeonista Chango Spasiuk es un referente del chamamé, pero demostró su talento para ejecutar otros géneros musicales y asombró a los amantes del tango.

El Chango Spasiuk es uno de los artistas más queridos del ambiente del folklore, es un ícono indiscutible del chamamé y un referente de la música popular argentina. Así lo demostró durante una entrevista, donde hizo un breve repaso por otros géneros y desató la emoción de todos los amantes del tango. A la hora de elegir a un compositor del 2x4, el misionero no dudó y ejecutó fragmentos de uno de los más famosos.

En una nota radial, le consultaron al Chango Spasiuk por otros géneros musicales y si había pasado por la cumbia: “Me encanta la cumbia con el acordeón, hay un montón”. Allí hizo sonar el famoso tema “Sabalero” que inmortalizaron Los Palmeras. “Después está el chamamé”, remarcó y mostró un fragmento de una famosa canción de esa música del litoral.

“El acordeón es un instrumento muy viajero y con el que se ha desarrollado muchas músicas populares en todo el mundo”, explicó Chango Spasiuk y mencionó “La música de Astor Piazzolla”. Acto seguido empezó a tocar “Libertango”, composición que salió a la luz en 1974 en Milán, y que fue reversionado por muchos artistas diferentes desde ese momento. Además, el acordeonista tocó “Fuga y misterio”, una composición que el mítico bandoneonista estrenó en 1968.

Chango Spasiuk fue contundente con las críticas

Más tarde, le consultaron sobre la gente que le cuestiona que “no toca chamamé”. En ese momento, el músico aclaró: “Hay gente que está enamorada de un solo concepto de la tradicional. Pero a veces te puedes sentar a dialogar y decir ‘yo amo la tradición, soy un enamorado, nací ahí, es como mi centro de gravedad al cual vuelvo una y otra vez’. Pero en realidad uno lo que tiene que buscar es su propio rostro. Estás buscando tu propio rostro en un mar de una tradición inmensa que te trasciende y uno busca lo que diría Atahualpa Yupanqui: 'La sombra que el corazón ansía, no es ni la felicidad ni la tristeza, lo que te da te hace sentirte en paz'”.

“Necesito buscar ese sonido que me gusta, que me hace sentirme bien”, sentenció Chango Spasiuk en Urbana Play. Como era de esperarse, sus fans estallaron de reacciones en Instagram. “Como no amarlo, tiene una paz y siempre con una sonrisa Gigante!! Siempre se aprende algo de él, al escucharlo hablar!!”, escribió una admiradora y otra comentó: “Una mente privilegiada y un músico magistral…”.

“Tan genio! Humilde ..y excelente músico y es nuestro!”, destacó un usuario en la red social mencionada y otra bromeó: “Ya me dio una sédt con ese chamamé”. “Que hermoso instrumento, más si lo toca alguien con tanta gracia y sabiduría. Que persona sabia!! Sabe de música y de la vida. Su programa 'Pequeños universos' eran maravillosos. Habla con una paz que contagia”, rememoró otro fan del Chango.

Más tarde, otra persona planteó: “¡Qué genio! ¡Cuánto placer me genera escucharte! En medio de tanta música basura que nos quieren imponer, lo tuyo es un bálsamo”. “Podrá gustarte o no, estos géneros musicales, pero quiero millones de estos músicos que endulzan los oídos y emanan cultura musical”, completó un fanático del artista misionero.