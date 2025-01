El destacado músico Chango Spasiuk citó una frase de Atahualpa Yupanqui y es furor en el folklore.

El famoso ícono del chamamé argentino Chango Spasiuk brindó una extensa e interesante reflexión sobre la actualidad de la cultura de nuestro país y rescató una frase de Atahualpa Yupanqui que asombró a todos en el folklore. “No es lo mismo tocar el acordeón en mi casa que hacerlo en un espacio colectivo”, remarcó el acordeonista y pidió “volver a las raíces”, porque la cultura: “Nos ayuda a crear un espacio de reflexión colectiva”.

“La salida es colectiva”, es la frase con la que empieza un breve video del Chango Spasiuk, durante una entrevista televisiva que compartió en sus redes sociales. Luego, el compositor sumó la frase de la leyenda del folklore a nivel mundial: “¿Qué quiere decir qué es la salida colectiva? ¿Qué quiere decir Yupanqui cuando dice ‘El arte es como una antorcha que usan los pueblos para ver la belleza en el camino’?”.

En ese marco, el artista misionero completó su análisis: “La belleza no es la música que uno está tocando. La belleza es la mirada colectiva de la historia que nos atraviesa. Nos atraviesa y se expresa a través de poesía, a través de canciones, a través de música instrumental, a través de un montón de múltiples expresiones”. Del mismo modo convocó a la sociedad a “volver a la cultura”.

“Yo toco el acordeón y quiero tocar el acordeón, pero no es lo mismo tocar el acordeón en mi casa que hacerlo en un espacio colectivo. Ahí hay una fuerza, hay un compartir y para mí eso es fundamental”, sumó Spasiuk e insistió con su pedido: “Hay que volver a las raíces y hay que volver a la cultura, porque la cultura o cualquier expresión estética nos ayuda a crear un espacio de reflexión colectiva”.

“Pensar en voz alta sobre lo que somos, sobre lo que queremos y también sobre lo que no queremos”, señaló en el ciclo “Somos Bonaerenses” y completó: “Pero pensar que los espacios de arte, no sé, una celebración de un pueblo en donde la comunidad se encuentra con un escenario. ‘Bueno, para olvidarnos del mal momento que estamos pasando’. No, es para pensar, es para fortalecer algo en nosotros, para poder arrancar el otro día con una fuerza y con una conexión con lo que nos rodea”.

Por último, Chango Spasiuk enfatizó en el último punto: “También el arte como una herramienta para ablandar un poco nuestros corazones, estar un poco duro y poder tener la sensibilidad de ver lo que tenés al lado y conectarte con eso que tenés al lado”.

El Chango Spasiuk no se olvidó de Milei y revolucionó al folklore en pleno show

Chango Spasiuk se presentó en el Festival de la Música del Litoral en Misiones, su provincia natal, y agitó a un público apasionado por el folklore con un fuerte mensaje político. "Estamos felices, pero no nos olvidamos de los estudiantes, ni de las universidades, ni de los jubilados, ni de toda la gente que la está pasando mal ahora", lanzó con un mensaje entre líneas hacia Javier Milei.

"La música y la cultura no es solamente recreación, también es un espacio para pensar en voz alta lo que somos, dónde estamos y la historia que nos atraviesa. Si no dijera eso, sería un hipócrita que está totalmente desconectado de la gente que te rodea", concluyó El Chango Spasiuk. El público respondió con gritos y aplausos en sintonía con lo dicho por el músico, quien no se quedó callado frente al complejo contexto económico del país.