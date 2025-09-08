Festival Montaña: Mendoza estrena un nuevo encuentro con NTVG, Trueno y Dillom a la cabeza.

El próximo sábado 18 de octubre desde las 16.30 h, Mendoza se convertirá en epicentro de una experiencia cultural y musical inédita con el debut del Festival Montaña, que tendrá lugar en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo.

La primera edición llega con un line-up de lujo que mezcla géneros y generaciones. Desde Uruguay, No Te Va Gustar desplegará su clásico rock rioplatense; Trueno regresará a la provincia tras dos años con el repertorio de El Último Baile; y Dillom, referente de la escena alternativa, promete uno de los shows más provocadores de la jornada. A ellos se suman El Kuelgue, que traerá su estilo festivo y las canciones de Hola Precioso.

La grilla se completa con propuestas de distintos rincones del país y la región: Cruzando el Charco, Peces Raros, la cordobesa Zoe Gotusso, los chilenos Niños del Cerro y artistas emergentes como la mendocina La Blunty y Magnolia Monti.

Cómo será el Festival Montaña en Mendoza

Más allá de la música, el Festival Montaña se propone como un encuentro al aire libre que combina naturaleza y ciudad, con feria de vinos, propuestas gastronómicas y actividades culturales, reforzando la identidad mendocina y su conexión con lo latinoamericano.

Bajo la producción de En Vivo Producciones, Produce Crack y Popart Discos, Montaña apunta a consolidarse como uno de los festivales más importantes de la región. El 18 de octubre, la música sonará en lo alto y Mendoza tendrá su nueva cumbre cultural. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com.