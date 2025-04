Este era el tango favotiro del papa Francisco: el regalo especial que recibió

El papa Francisco bendijo un bandoneón de tango fabricado por la UNLa en Roma, hace diez años.

La muerte del Papa Francisco provocó una conmoción mundial, pero especialmente en Argentina, de donde partió en 2013. No volvió antes de morir, así como le sucedió a uno de sus ídolos: el cantor Carlos Gardel. El amor de Jorge Bergoglio por el tango era casi tan grande como el que sentía por el fútbol y su amado San Lorenzo de Almagro. Así lo demostró el Santo Padre en diferentes ocasiones, cuando reveló su canción favorita del popular género musical rioplatense.

Para revelar cuál era el tango favorito del Papa Francisco podemos repasar dos momentos especiales que disfrutó con dos artistas muy destacadas. Uno de ellos fue en 2021 y tuvo como protagonista a una cantante de ópera, oriunda de Rusia. El otro momento musical que une Jorge Bergoglio con el 2x4 fue en 2023, con una música argentina muy joven y nacida en Lanús.

Durante su cumpleaños número 85, el sumo pontífice recibió un regalo muy especial: un álbum musical titulado “Fratelli tutti”, que fue grabado la soprano Svetlana Kasyan, a quien definió como su cantante de ópera favorita. Ese trabajo incluía una selección de canciones en varios idiomas y géneros musicales, entre las que destaca La Cumparsita, el tango predilecto del Pontífice.

En el marco del encuentro, el Papa le pidió a la soprano que cantara “solo para Dios y para difundir el bien”. Además, le obsequió uno de sus libros con una dedicatoria en italiano que decía: “¿Qué belleza salvará al mundo? Muchas gracias, Leonid y Svetlana, por vuestra actitud mística, por ‘generar belleza’, por hacernos comprender que la belleza nos lleva a Dios”.

Ambos se reunieron en varias oportunidades, en 2017, 2018 y 2019, cuando Francisco le otorgó la Orden de San Silvestre en reconocimiento a sus méritos para la Iglesia y el catolicismo. Esta jornada, ante la triste noticia de su muerte, la artista rusa escribió en sus redes sociales: “Nunca tuve un padre biológico, pero el Papa llenó mi alma de luz, mi voz de fuerza y mi corazón de fe en la bondad y la verdad”.

La soprano rusa Svetlana Kasyan visitó a Francisco con toda su familia.

“Desde el momento en que mis hijos vinieron a este mundo, fueron bendecidos por el Papa y ahora, no sólo yo y mi familia le hemos perdido, el mundo entero lo ha hecho... Pero dejó tras de sí tanto bien que su luz brillará para siempre. Le amamos profundamente. Santo Padre, ruega por nosotros”, completó Svetlana Kasyan.

Una joven bonaerense tocó La Cumparsita y emocionó al Papa Francisco en Praga

Por otra parte, el Obispo de Roma recibió hace dos años a Pilar Policano, una destacada violinista bonaerense que también interpretó una versión de La Cumparsita en el marco de una audiencia privada en la embajada argentina en Hungría, donde su Santidad se encontraba de visita oficial. La adolescente, oriunda de Remedios de Escalada, tenía solo 15 años y tocó un tango más que especial.

“Fue un momento maravilloso. Desde que me invitaron a participar sentí una emoción enorme”, expresó Policano, en diálogo con la Agencia Télam desde Viena, donde residía junto a su familia para perfeccionar sus estudios. “Trabajé y me preparé mucho para tocar en la embajada, como trabajo siempre para cualquier presentación, no estaba nerviosa, pero sí muy concentrada y comprometida”, explicó la adolescente.

El papa Francisco escucha a Pilar Policano, una destacada violinista bonaerense que interpretó La Cumparsita para él.

Además, Policano detalló: “Cuando terminé de tocar, el Papa me dijo que tenía un gran futuro, me contó que conoció a Martha Argerich, la reconocida pianista, y que lo emocionó mucho mi interpretación”. Este lunes, la joven violinista escribió un mensaje en sus redes por el fallecimiento del Santo Padre y recordó aquella audiencia con una foto: “Un honor haberlo conocido. Gracias por su amabilidad y cercanía. QEPD Papa Francisco”.

El bandoneón bendecido por el Papa Francisco

Finalmente, podemos recordar que en 2015, sumo pontífice bendijo el bandoneón “Pichuco”, creado por la UNLa y que fue presentado en una jornada organizada por la embajada argentina. En un encuentro en Roma, saludó la iniciativa presentada por la entonces rectora de la Universidad, Ana Jaramillo, quien es bandoneonista y miembro de la Academia Nacional del Tango.

El proyecto “Pichuco”, en referencia a Aníbal Troilo, en 2012 fue elegido entre 900 emprendimientos y obtuvo el primer premio en la categoría Diseño Industrial del Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Luego de la bendición, fue presentado en la «Giornata Argentina di commercializzazione de Moda, Arte, Disegno, Enogastronomia e Turismo» organizado por la Embajada Argentina en Italia.