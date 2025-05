El mundo del folklore festeja una importante efemérides.

El mundo del folklore argentino está de fiesta debido a una importante efemérides en el día de la fecha: es el Día del Folklorista. Cada 29 de mayo se celebra a aquellos artistas que se dedican a la música de raíz en Argentina, en homenaje a un pionero del género.

El hombre en cuestión es Andrés Avelino Chazarreta, un músico oriundo de Santiago del Estero nacido en 1876 a quien en la industria lo consideran como el padre del folklore argentino. Si bien su nombre no es uno de los más reconocidos cuando de ese género musical se habla, como puede suceder con Jorge Cafrune, Mercedes Sosa y Horacio Guarany, la influencia de Chazarreta en la música folklórica fue fundamental para el desarrollo de ese estilo.

Chazarreta recorrió el país con su grupo Conjunto de Arte Nativo, con música y danzas autóctonas que no hacían más que enfatizar el sentimiento de pertenencia de la gente a su tierra. A pesar de su espíritu federal, una de sus presentaciones más icónicas se dio en el Teatro Politeama de Buenos Aires en el año 1921, lo que generó un punto de inflexión para la música folklórica por llegar a la capital y cobrar una proyección nacional.

Mercedes Sosa.

La palabra del nieto de Andrés Avelino Chazarreta sobre el arte de su abuelo

"En esta fechas me parecía central hacer una reflexión sobre la importancia de la obra de mi abuelo, esa obra que fue la razón propia de su vida. Todavía su figura resuena en todo lo que significa la proyección folklórica", comentó Dardo Chazarreta según citó el medio Folklore Club, en el aniversario 60 del deceso de su abuelo, ocurrido en 1960. Y siguió: "Don Andrés ha recopilado y rescatado del olvido las expresiones culturales de nuestra tierra. Aquella obra que empezó en 1906 con la recopilación de la histórica Zamba de Vargas. Don Andrés hizo patria, porque está algo todo lo que se iba perdiendo como consecuencia de todo ese aluvión musical importado que venía de afuera en esa época".

Andrés Chazarreta.

Emoción en el folklore por el descargo de La Sole en sus redes

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, qué injusta se me hace esta despedida… cómo no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas, tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en Instagram, sobre la partida de su abuela. Y cerró: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".