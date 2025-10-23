Kike Teruel invitó a Teresa Parodi a su programa de streaming y brillaron cantando juntos por primera vez.

Teresa Parodi y Kike Teruel son dos figuras del folklore argentino que, si bien no han colaborado públicamente, comparten un vínculo con el género. El exintegrante del grupo Los Nocheros, se retiró en 2023 para dedicar tiempo a su familia y proyectos personales. Uno de ellos es su ciclo de streaming, donde por primera vez ambos artistas unieron su talento para la emoción de todos sus fans.

"Vivimos historia en Soy de Acá. Primera vez cantando juntos", escribieron en el Instagram del programa, que también conduce Carla Conte, y expresaron por la artista popular: "Gracias Teresa Parodi por tu sensibilidad y tu amabilidad de siempre para con nosotros y con los nuevos valores". "Que sigamos cantando, no podrán detenernos", completó el posteo que se llenó de reacciones de cariño.

“Hermoso, me emociona ver a Teresa, otra gran artista”; “Una hermosura escucharlos!”; “Qué lindo Kike, un dúo hermoso”; “Bellísimo transmite paz a esa canción. Cierro los ojos y me transporta al pasado cuando uno era niña correteando por el patio de la casa de los abuelos. Gracias Kike y Teresa”; “Que belleza escuchar esa hermosa canción gracias por compartir”; “Teresa, que tu voz sea Eterna”, fueron algunos de los comentarios al video donde se los ve cantando “La canción es urgente”.

A lo largo del programa, ambos íconos del folklore nacional interpretaron varias canciones muy populares como "Resistiendo" y recordaron las distintas composiciones que el salteño le pidió a la correntina para completar cuando se le terminaba la inspiración. "Con Kike trabajamos siempre muy bien", expresó Parodi.

Teresa Parodi es una de las referentes del folklore argentino.

La emoción de Teresa Parodi por lo que pasó con una de sus canciones: "Corazón"

Por otra parte, podemos recordar que Teresa Parodi se mostró emocionada en las redes sociales al compartir un video de lo que ocurrió con una de sus canciones en un aula universitaria. La cantante y compositora correntina es creadora de varios clásicos del folklore que traspasaron generaciones y, por eso, muchos llegan a establecimientos educativos.

La folklorista contó que su canción Esa Musiquita fue ejecutada por alumnos del Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de Las Artes y se pronunció con emoción al respecto. "Hoy recibí este registro de una clase que se dio ayer en la UNA. ¡Esta canción mía que quiero tanto! La música popular se cuela en las aulas, en las voces, en el corazón de quienes aprenden y enseñan", escribió Parodi en el pie de foto de su posteo.

Hace algunos años, Teresa Parodi se pronunció sobre cómo compuso la canción Esa Musiquita, sergún citó el medio Va Confirma. "La canción Esa musiquita describe lo que yo vi. Yo llegué a Buenos Aires y militaba en una villa. Una tarde, caminando, por los pasillos vi en una de las casitas de chapa a una muchacha que escuchaba chamamé y bailaba frente a un espejo abrazada a su música", comenzó la artista.