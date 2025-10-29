Emoción en el folklore con Juanes y un mensaje de Abel Visconti: “Gratitud”

Juanes expresó su admiración por los íconos del folklore argentino y Abel Visconti le agradeció con unas sentidas palabras.

El famoso artista colombiano Juanes llegó al país para una serie de presentaciones y aprovechó la oportunidad para volver a contar sus orígenes artísticos gracias al folklore y al tango. Una vez más, el premiado cantante de Medellín hizo mención a Los Chalchaleros, Los Visconti y Carlos Gardel y sorprendió a todos los amantes del tradicional género musical. Luego uno de los íconos folklóricos le dejó un mensaje emotivo en las redes sociales.

“Siempre estuve muy conectado desde muy pequeño con esta cultura, por mis padres, por la música obviamente. Por Gardel y Los Chalchaleros, Los Visconti. Esto es el rock en español, obviamente. Entonces, para mí, venir aquí a Argentina siempre ha sido un privilegio y me encanta, la verdad. Me encanta todo, la gente, la comida, es maravillosa la cultura”, rememoró Juanes en una entrevista televisiva.

El compositor de La Camisa Negra agregó: “Primero Los Charchaleros y Los Visconti, en la infancia Gardel, obviamente, porque era lo que yo escuchaba de mi casa”. “O sea, en mi casa estaban las películas de Gardel, los cancioneros, los vinilos y eso es lo que yo escuchaba por mis hermanos y mi papá sobre todo”, señaló en el programa de Mario Pergolini.

“En Medellín, específicamente, el tango es muy importante y en esa época, bueno, mi era bastante común sentarme a ver estas películas y aprenderme las canciones”, agregó Juanes y reveló una anécdota especial. “Cuando estaba en el colegio, mi tía Pastora, que en paz descanse, recuerdo que un día ella iba los domingos a mi casa y un día llegué yo con un disco de Los Chalchareros y le dije: ‘Mira, necesito que me hagas un traje gaucho, por favor’. Era una cosa loca. Solamente porque que quería aparecerme y cantar con mis hermanos”, relató el colombiano y bromeó: “Para mí era muy raro porque yo llegaba al colegio y nadie entendía lo que yo estaba hablando”.

El mensaje especial de Abel Visconti

“Hay emociones que solo la gratitud puede traducir…”, escribió Abel Visconti, de 93 años, desde su perfil de Instagram. “Cuando el reconocimiento nace desde la humildad, el alma se conmueve. Gracias, Juanes, por llevar en tu voz un pedacito de nuestra historia”, expresó el mítico cantor y celebró: “Saber que Los Visconti inspiraron tu arte es un regalo del tiempo y del corazón. ¡Que la canción siga siendo puente, memoria y bandera de quienes sentimos con el alma! Abrazo de corazón desde Argentina”.

Abel Visconti con Juanes (Archivo)

“El primer concierto en mi vida con los hermanos Visconti. Tenía 8, 9 años”, describió Juanes cuando mostraron una foto suya con los hermanos Visconti. Se trata de una escena que ocurrió a mediados de la década del '80, cuando los argentinos pasaron de gira por un teatro de Medellín. Allí el niño amante de la música le pidió al dúo tomarse una foto con él.

Años más tarde, durante una presentación del colombiano en Buenos Aires en 2014, Abel le preparó una sorpresa. "Le pedí esa foto a su madre, la conseguí y cuando se presentó en el Luna Park se la llevé. Se quería morir, se tiró al piso del camarín con el cuadrito y después nos abrazamos y nos sacamos una foto juntos", repasó aquel año Abel, ante el medio La Nueva de Bahía Blanca.