La repercusión no se hizo esperar y Piña recibió una invitación para presentarse en el Vaticano y cantar personalmente el tango junto a los niños. Sin embargo, debido a las dificultades logísticas para llevar a los 70 niños que participaron en la grabación, Piña y Macía asistieron en representación del coro.

" Él nos dijo '¡ya lo tengo!' con mucha emoción ", recordó Piña y contó que fueron invitados a visitar la residencia papal , donde tuvieron la oportunidad de conocer y r ecorrer lugares que normalmente no están abiertos al público . Esa relación continuó en los años siguientes. Si bien ya no tuvieron una comunicación directa, seguían en contacto a través de personas cercanas como el secretario del Papa . Incluso, recibieron elogios y correos electrónicos directos de Francisco .

En 2019, Piña y Macía regresaron al Vaticano para cantarle nuevamente el tango en vivo al Papa. Este especial momento fue registrado por el canal oficial de la Santa Sede y transmitido en toda Europa. Piña recordó con emoción las palabras que el Papa le dedicó: "Dijo que estaba muy bueno el tango, y que yo era un 'gordo vivo', porque había logrado combinar sus palabras con un ritmo que estaba de moda en Europa y cantado por niños humildes, que eran su debilidad".

“Eso hace que tu tango entre en lugares donde yo no puedo ir, y entra mi mensaje”, fueron las palabras que le dedicó Francisco al compositor de Yo soy uno de ustedes, quien completó: “Nunca me olvido de eso, fueron las palabras que más me emocionaron en toda mi carrera de músico”. Ante la pandemia y por motivos de salud, Piña tenía pendiente una invitación para volver a cantarle el tango al Papa antes de su fallecimiento. Lamentablemente, esta oportunidad quedó pendiente y el músico lo considera una deuda personal.