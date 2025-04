En Casa Rosada esperan ahora a un "Papa que no sea comunista" Si bien afirmaron en el Gobierno que no tienen candidatos preferidos entre los postulados, en el entorno de Javier Milei esperan un Sumo Pontífice como Juan Pablo II, que "se cargó la mochila contra el comunismo". El Presidente no participará ni hará actos en Argentina por el fallecimiento de Francisco.

22 de abril, 2025 | 17.44 Por Jonathan Heguier El Gobierno Nacional quedó envuelto en una agenda incómoda con la muerte del Papa Francisco. Es que Javier Milei mantenía profundas diferencias con el papado de Jorge Bergoglio. En Casa Rosada esperan ahora que se elija a un "Papa que no sea comunista". Si bien afirmaron a El Destape en el Gobierno que no tienen candidatos preferidos entre los postulados, en el entorno de Milei esperan un Sumo Pontífice como Juan Pablo II, que "se cargó la mochila contra el comunismo", según dicen. "Juan Pablo II se cargó la mochila contra el comunismo. No tenemos decidido un perfil de Papa. Respetaremos al que venga. El papado es importante porque es clave en la cuestión geopolítica. Esperamos que el que venga no sea un Papa comunista", aseguró un entornista de Milei a El Destape. Los posibles sucesores del Papa Francisco que están más encolumnados con las ideas de los libertarios y de Milei son los ultraconservadores y defensores de la Iglesia antigua: Roberto Sarah (Guinea), Raymond Leo Burke (EEUU), Willem Jacobus Eijk (Países Bajos), Peter Turkson (Ghana) y Carlo Maria Polvani (Italia). Sobre la relación de Milei con Francisco, en Balcarce 50 expresaron: "Francisco tenía diferencias y a la vez buena relación con Milei. Se vio que es posible en todos los casos en caso de que asuma quien sea". Milei viajará para despedir los restos del Papa Francisco. Partirá rumbo al Vaticano, en Roma, este jueves a las 22 e irá acompañado de la comitiva más grande desde que es Presidente de la Nación. MÁS INFO Casa Rosada Milei viaja al funeral de Francisco con la comitiva más grande desde que asumió Por Jonathan Heguier Estará acompañado por siete funcionarios de alto rango, como nunca antes: su hermana y Secretaria General de Presidencia, Karina Milei; su vocero Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la de Seguridad, Patricia Bullrich; el Canciller Gerardo Werthein; su jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo. Este último funcionario irá rumbo a Roma esta tarde para realizar lo que se conoce como la "avanzada" en el Vaticano. Sotelo recibirá el próximo jueves a la delegación argentina cuando llegue al lugar. Sin embargo, en Argentina Milei se mostró y se mostrará indiferente. No habrá actos sobre el fallecimiento del Papa argentino a los 88 años. Tampoco participará de eventos de la Iglesia sobre el tema. "Es el Presidente no el jefe espiritual del país", argumentaron ante este portal en el riñón político de Milei. De las misas del lunes y martes no participó. En broma, funcionarios decían: "Ya fue Villarruel". Hablaban de la vicepresidenta, que fue abucheada en el barrio porteño de Flores. Esta tarde hubo otra misa en la Catedral metropolitana y por parte del Gobierno fueron Francos, Werthein y Sotelo. Sobre la distancia que tomó el Jefe de Estado con respecto a esta noticia que conmocionó al mundo, en Casa Rosada dijeron: "El Presidente cree que con su tuit y su presencia en Roma ya está bien. Consideramos que como nos estamos comportando es la manera que corresponde", contó un alto funcionario a El Destape. TWITTER

