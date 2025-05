Luciano Pereyra pronunció unas emotivas palabras en sus redes sociales.

Luciano Pereyra es uno de los folkloristas más carismáticos y populares de Argentina y por eso cada posteo de redes sociales que hace tiene repercusión entre los fans de ese género. Así se dio con una reciente publicación del músico en alusión a una significativa efemérides del país.

El intérprete de canciones como El Vestido Rojo y Porque Aún Te Amo se manifestó en una de sus historias de Instagram con motivo del Día del Himno Nacional Argentino. En el posteo, se pudo ver una foto de un cielo nuboso, con los característicos colores de la bandera del país: "Día de nuestro Himno", escribió Luciano Pereyra seguido por un emoticón de la bandera.

El Himno Nacional Argentino que escrito por Vicente López y Planes en 1812 y compuesto por Blas Parera un año después. La pieza fue originalmente nombrada como Marcha patriótica y su letra original es mucho más larga que la que es conocida en la actualidad: a partir de año 1900 se impuso la versión que hoy es conocida por todos los argentinos.

Luciano Pereyra habló de su gira con un medio de Chile

"Vamos a anunciar las fechas de Uruguay y de Chile, porque realmente no concibo una gira sin Uruguay y obviamente sin Chile, ni hablar. Yo tengo muchas ganas de volver, siempre tengo muchas ganas de regresar a Chile porque me han tratado con mucho cariño, con mucho amor desde el primer día y no tengo mejor manera de agradecerle al público chileno que no sea cantando", soltó Pereyra en conversación con el medio FM Dos. Y siguió, en alusión a la posibilidad de volver al Festival de Viña del Mar: "Uno siempre anhela y desea regresar a los lugares donde fue feliz. Y yo cada vez que voy a Chile soy muy feliz".

Las sentidas palabras de Abel Pintos a Luciano Pereyra

"Agradecido con Dios por este encuentro hermano querido y admirado Luciano Pereyra y profundamente emocionado de antemano por todo lo que nos queda por vivir y disfrutar en estos 30 shows que comenzamos hoy. Vamos con todo. Vamos que es hoy. Nos vemos en la música", escribió el músico en el pie de foto de un posteo donde mostró una serie de imágenes del primer concierto en el mencionado recinto porteño. En el video publicado, se pudieron ver los ensayos de Pintos y Pereyra, y así quedó demostrada una vez más su química como amigos.

El posteo de Luciano Pereyra.

Emoción en el folklore por lo que dijo La Sole tras sus show en el Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy!!! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el “Nano”, nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad.