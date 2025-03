Luciano Pereyra y su novia compartieron la noticia que todo el folklore esperaba: "Bendición"

Luciano Pereyra anunció lo que hizo con su pareja.

Luciano Pereyra causó sorpresa en todos sus seguidores del folklore y de sus redes sociales con una revelación personal que hizo en uno de sus más recientes posteos. El intérprete de hits como Porque Aún Te Amo y Qué Suerte Tiene Él vivió un hito histórico momento en su vida por lo que hizo con su novia y decidió darlo a conocer ante el público.

El artista oriundo de Luján está en pareja con Julia Rezzuto desde hace más de seis años y, en su más reciente publicación de Instagram, dio a conocer que se va a casar junto a su amada. En las imágenes que compartió Luciano Pereyra en su posteo se lo pudo ver a él en un traje en tonos beige y a su pareja, en un vestido con tules bordados blancos.

"Y un día serán todos los días, pero a tu lado! Que bendición del cielo tenerte, tenernos y encontrarnos en los tiempos perfectos De Dios! Te amo Julia! Gracias por la melodía más hermosa que han escuchando mis oídos al regalarme tu sí acepto! Tu esposo Luciano", escribió Pereyra en el pie de foto de su posteo, en el que recibió varios mensajes con felicitaciones por parte de colegas. "Enhorabuena amigo nuevo!!! Te quieroooo. Te abrazo y los felicito!" y "Bellos!!! Felicidades y que todo el amor del mundo los acompañe siempre" fueron algunos de ellos.

Luciano Pereyra habló de su gira con un medio de Chile

"Vamos a anunciar las fechas de Uruguay y de Chile, porque realmente no concibo una gira sin Uruguay y obviamente sin Chile, ni hablar. Yo tengo muchas ganas de volver, siempre tengo muchas ganas de regresar a Chile porque me han tratado con mucho cariño, con mucho amor desde el primer día y no tengo mejor manera de agradecerle al público chileno que no sea cantando", soltó Pereyra en conversación con el medio FM Dos. Y siguió, en alusión a la posibilidad de volver al Festival de Viña del Mar: "Uno siempre anhela y desea regresar a los lugares donde fue feliz. Y yo cada vez que voy a Chile soy muy feliz".

Luciano Pereyra.

El texto de Luciano Pereyra a sus seguidores en Navidad

Pereyra compartió un video en el que se lo ve sentado en un sillón junto a sus tres perros y alertó sobre un tema que preocupa a miles de argentinos cada vez que se avecinan las fiestas de fin de año: la pirotecnia. Este martes, antes de la fiesta de Año Nuevo, escribió: “Por nuestros animales. Por nuestros ancianos. Por nuestros niños con AUTISMO. #NoALaPirotecnia Que tengan un bendecido comienzo de año”.

Las sentidas palabras de Abel Pintos a Luciano Pereyra

"Agradecido con Dios por este encuentro hermano querido y admirado Luciano Pereyra y profundamente emocionado de antemano por todo lo que nos queda por vivir y disfrutar en estos 30 shows que comenzamos hoy. Vamos con todo. Vamos que es hoy. Nos vemos en la música", escribió el músico en el pie de foto de un posteo donde mostró una serie de imágenes del primer concierto en el mencionado recinto porteño. En el video publicado, se pudieron ver los ensayos de Pintos y Pereyra, y así quedó demostrada una vez más su química como amigos.