Luciano Pereyra atraviesa uno de sus momentos de más éxito.

Luciano Pereyra comenzó su carrera en el género folklórico argentino, pero en los últimos años comenzó a coquetear con otros ritmos como el reggaetón, la cumbia y el pop. Esa amalgama le trajo al lujanense mucho éxito, tal es así que recientemente se conoció que logró números históricos en una famosa plataforma de música.

El single Ahora Resulta, en colaboración con Emanero, alcanzó el número uno en los ranking radiales y se mantiene allí desde hace más de un mes. Al mismo tiempo, Pereyra estrenó en las últimas semanas una reversión de su balada Si no es muy tarde, en colaboración con Ezequiel y la Clave, Pinky SD y Un Poco de Ruido, y el track también es un éxito en las principales listas argentinas de Spotify.

Esto se da meses después de que Luciano Pereyra protagonizara otro récord junto a Abel Pintos, con quien llenó más de 30 funciones en el Luna Park, mítico recinto porteño. Juntos, los artistas desplegaron su talento ante decenas de miles de personas en show que recorrieron las carreras de ambos y en los que tuvieron invitados de diferentes estilos musicales.

Actualmente Pereyra se encuentra en su gira por el país, Tour Te Sigo Amando, en la que no deja de agregar funciones en las localidades a las que va por la alta demanda de entrada por parte de sus admiradores. Sin lugar a dudas, el músico que comenzó su carrera arraigado al folklore hoy se encuentra en uno de sus momentos más exitosos.

Lo nuevo de Luciano Pereyra con Emanero

Luciano Pereyra publicó recientemente el simple Ahora resulta junto a Emanero. “Esta cumbia pop, que combina con total naturalidad la esencia y las voces de estos dos grandes artistas, fue compuesta y producida por Luciano junto a Andrés Castro en Miami”, describió Universal Music y agregó que el tema que “destino de hit”, es el cuarto adelanto del nuevo álbum del artista de Luján que conoceremos este año.

“Hace mucho tiempo tenía ganas de hacer algo con él porque aparte de ser un tipo que te hace bailar, su música está en todos los asados, no puede no estar en tu playlist”, apuntó Pereyra y contó: “Apareció una canción que fue acomodándose y mutando musicalmente para el lado que uno siente que tiene que ir, y en un momento dije, ‘che, pará, me parece que es la cumbia que siento que tendríamos que grabar con Fede’. No lo dudé un segundo, le escribí por Instagram, si enganchaba bien y si no, bueno, uno hace el intento. Le gustó el demo y ya enseguida se acopló, y directamente nos conocimos en el set de filmación”.

Luciano Pereyra habló de su gira con un medio de Chile

"Vamos a anunciar las fechas de Uruguay y de Chile, porque realmente no concibo una gira sin Uruguay y obviamente sin Chile, ni hablar. Yo tengo muchas ganas de volver, siempre tengo muchas ganas de regresar a Chile porque me han tratado con mucho cariño, con mucho amor desde el primer día y no tengo mejor manera de agradecerle al público chileno que no sea cantando", soltó Pereyra en conversación con el medio FM Dos. Y siguió, en alusión a la posibilidad de volver al Festival de Viña del Mar: "Uno siempre anhela y desea regresar a los lugares donde fue feliz. Y yo cada vez que voy a Chile soy muy feliz".