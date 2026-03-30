Lucho González falleció a los 79 años.

El fallecimiento de Lucho González a los 79 años marca la partida de un pilar fundamental para la identidad sonora de América Latina. Su prestigio lo llevó a ser el aliado creativo de figuras de la talla de Mercedes Sosa, Fito Páez y Pedro Aznar, aportando una sensibilidad cuerdística que hoy es referencia obligatoria.

Hijo de Javier González -integrante del emblemático conjunto Los Trovadores del Perú-, creció inmerso en una atmósfera de profunda tradición melódica. Pese a haber iniciado la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, su vocación lo impulsó a dejar las leyes para profesionalizarse en el arte, una decisión que transformaría su vida y la de la música popular.

El músico peruano, nacido en Lima en 1946 bajo el nombre de Luis Alejandro González Cárpena, consolidó una trayectoria definida por el virtuosismo técnico y una capacidad única para fusionar la raíz criolla con diversas vertientes del folklore regional. A lo largo de las décadas, su talento también dialogó con estéticas contemporáneas a través de colaboraciones con artistas como Chabuca Granda, Tania Libertad y Eva Ayllón.

La repercusión por el fallecimiento de Lucho González fue inmediata en el ámbito artístico, con múltiples manifestaciones de pesar por parte de colegas y seguidores que resaltaron su invaluable aporte cultural. La noticia obtuvo confirmación oficial a través del Instituto Nacional de la Música (INAMU), organismo que puso de relieve la trascendencia de su obra para el patrimonio musical.

Posteo del INAMU.

Más allá de su labor como sesionista y acompañante, el guitarrista integró formaciones de gran impacto, como el recordado trío Vitale-Baraj-González, una propuesta que renovó el lenguaje del folklore y el jazz en la región. Su búsqueda sonora también lo llevó a participar en proyectos de proyección internacional, destacándose su labor en Los Hijos del Sol.

Dolor en el espectáculo argentino por la muerte de Rómulo Berruti

La partida de Rómulo Berruti representa una pérdida significativa para el periodismo de espectáculos y la divulgación cultural en Argentina. La noticia de su fallecimiento en la Ciudad de Buenos Aires fue difundida por Argentores, institución que expresó su pesar y envió condolencias a sus allegados.

A través de un comunicado oficial, la entidad destacó la trayectoria de Berruti como socio e integrante ineludible de la escena periodística del país. El mensaje institucional subrayó el impacto de su labor profesional, la cual estuvo dedicada durante décadas a la difusión de las artes y al fortalecimiento de la crítica especializada.