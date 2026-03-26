"Falleció mientras dormía": conmoción por la muerte de un famoso actor de 54 años.

El mundo del entretenimiento lamenta una enorme pérdida. Nicholas Brendon, el famoso actor que alcanzó la fama global con su papel protagónico en Buffy, la cazavampiros, murió a los 54 años.

La noticia trascendió con algunos días de demora, pero sacudió por completo a los fanáticos de la mítica serie de televisión. En la exitosa ficción de los años noventa, el artista interpretó al querido y entrañable personaje Xander Harris a lo largo de sus siete temporadas.

La revista especializada The Hollywood Reporter confirmó la triste novedad a partir de un comunicado oficial de su círculo íntimo. Sus seres queridos compartieron el dolor ante el público y brindaron detalles sobre los últimos momentos del intérprete. "Estamos desconsolados por compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales", expresaron al inicio del mensaje para llevar algo de tranquilidad a sus seguidores.

Lejos de las cámaras y los sets de filmación, la figura televisiva encontró un refugio absoluto en la pintura. Sus familiares destacaron esa faceta creativa para recordar su verdadera esencia. "La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte", detallaron.

"Falleció mientras dormía": conmoción por la muerte de un famoso actor de 54 años.

La lucha por su salud

Sus allegados confirmaron sus batallas del pasado, pero remarcaron su voluntad de recuperación y sanación. "Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo problemas en el pasado, tomaba medicamentos y recibía tratamiento para controlar su diagnóstico y era optimista sobre el futuro en el momento de su fallecimiento", indicaron.