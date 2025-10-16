Murió Ace Frehley, el ex guitarrista principal de Kiss, a sus 74 años

Paul Daniel “Ace” Frehley, cofundador y guitarrista de la icónica banda Kiss, murió este jueves 16 de octubre a sus 74 años. El artista se encontraba internado en estado crítico hace un mes, tras sufrir una caída en su estudio.

La triste noticia fue confirmada por su familia. "Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo. Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás", expresaron en un comunicado, según informó Variety.

El músico se encontraba internado hace varias semanas tras sufrir una caída mientras trabajaba en su estudio

Y sostuvieron: "La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre".

El guitarrista había sufrido un derrame cerebral el mes pasado, luego caerse en el estudio mientras trabajaba en su disco Origins Vol. 4. Si bien en un principio se describió como un asunto menor, terminó por cancelar toda su gira. En las últimas horas, se había conocido que estaba conectado a un respirador y se encontraba en estado crítico. Si bien los detalles no se conocieron, entre los rumores circuló que su familia había decidido quitar el soporte respiratorio y dejarlo descansar.

Quién era Ace Frehley, el ex guitarrista de Kiss

Originario del barrio del Bronx en la ciudad de Nueva York, Frehley formó parte de las épocas más importantes de la banda de rock. Se había unido a los cofundadores de Kiss Paul Stanley y Gene Simmons en 1972 contribuyó a crear algunos de mayores clásicos de la banda, entre ellos, “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” y “I Was Made for Lovin’ You”.

El guitarrista tocó con Kiss hasta el 2002 y se encontraba trabajando en su proyecto Frehley’s Comet

El guitarrista permaneció en el grupo hasta 1982, cuando decidió comenzar su proyecto como solista Frehley’s Comet. Allí exploró una nueva faceta musical y lanzó algunos éxitos como “Back in the New York Groove” y el tema “Into the Night”. Sin embargo, regresó en 1996 para una gira de reencuentro y se quedó hasta el 2002, en el que volvió a concentrarse en su propio proyecto.