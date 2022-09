Contra las careteadas y falsas promesas: Wos escupe sus broncas en su nuevo rap "Puaj"

El artista argentino le escupe su bronca a quienes hacen falsas promesas, a las injusticias y a las careteadas. Qué dice la letra de "PUAJ" de Wos.

Wos lanzó "PUAJ", un rap contestatario grabado en prácticamente en una sola toma con una base funk producida y mezclada por Evlay, productor con quien trabaja cada una de sus canciones y discos.

El artista argentino le escupe su bronca a quienes hacen falsas promesas, a las injusticias y a las careteadas. Una vez más, Valentin Oliva observa con preocupación y brinda una mirada crítica sobre el panorama socio-económico de Argentina, como hizo en su ya hit, "Canguro".

la gente no solo quiere pan guacho

quiere dignidad y la posibilidad de un rancho

todos poniendo el pecho y tienen derecho a un cacho sin tener que revolver la esperanza en algún tacho

También en "PUAJ" busca dejar en claro que sus ideales no son quebrantables y que no se calza banderas que no lo identifican por una cuestión de ventas o reproducciones. Las críticas a la industria del entretenimiento no faltaron y tampoco su agradecimiento a quienes apoyan su arte "sin chamuyo". "Los que tiran la mala son tan giles que da orgullo", admite en la letra de su nuevo lanzamiento.

eso que me representa me lo quedo para mí

la bandera que da orgullo no la uso para el marketing

Wos presenta esta nueva canción después de quedarse con el Premio Gardel de Oro de este año y de recibir tres nominaciones a los Latin Grammy 2022: “Mejor canción de rock” (Que se mejoren), “Mejor canción de pop/rock” (Arrancármelo) y “Mejor canción alternativa” (Culpa).

Lanzado en simultáneo, el video de PUAJ cuenta con la participación de todos los integrantes de la banda que acompaña a WOS en vivo: Natasha Iurcovich (bajo), Facundo ‘Evlay’ Yalve (guitarra), Fran Azorai (teclados) y Tomás Sainz (batería). Fue dirigido por Rafael Nir y producido por La casa de al lado (al igual que los de Arrancármelo, Culpa, Canguro, Luz Delito y Terraza, entre otros del artista).

La sesión fue producida y mezclada por Evlay –premiado como “Productor del año” en los Premios Gardel–, con master de Javier Fracchia, quien también fue reconocido en la categoría “Ingeniería de grabación”.

Wos y su banda en el video de "PUAJ".

La letra de "PUAJ", la nueva canción de Wos

Con el delirio contrarresto

este plano llano que detesto

le doy con la testa a un cesto

no me hagas un test que no contesto

DS3 representa un piedrazo para esos falsos monumentos

Un abrazo y un momento que se inmortalizan

como nuestra firma en el cemento

acá todo encuentro se romantiza

es que entre risas eludimos el tiempo cada hermano es mi maestro

no se puede vivir entre el después y el antes

no hay nada que valga el estrés semejante

Acordate: no existe ni el pre ni el after

todo sucede ahora acá la joda es el instante

Y que se yo, te dejo vivo un destello

donde esté yo va a estar mi sello

por otros no me preocupo, se darán cuenta ellos

que en su grupo hay más toys que un sexshop

(Uh) Solo buscas entretener

eso es fácil de entender

cantan mierda procesada pa’ que caiga bien

y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré

No es un beef si ni con un cache se rescatan

son solo unos rapeos que van con respeto y gracia

ya no me peleo si se nota la distancia

el cordón umbilical que los une con su falacia

Hacia donde voy no se ni lo pretendo

hoy no me impacienta no saber que estoy haciendo

me gusta ir de loco con el foco vamos viendo

y que se queden pensando: ¿qué carajo está diciendo?

Esta curda no me dormir

y unas dudas que no me la saca ni el I-Ching

eso que me representa me lo quedo para mí

la bandera que da orgullo no la uso para el marketing…

Sépanlo, no hay receta si no está el love

no te salva una pirueta ni esa de arrancar los pétalos

ni besar el crucifijo ni esa jarra de alcohol

todos somos hijos del autoboicot



Como seducís que bien que pones el rostro

aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otros

ya nos conocemos todos un poco

si el mundo es un pañuelo y está lleno de moco

Podés poner el lomo pero hasta el toro se cansa

con palabrerío ya no alcanza

todo lo prometido no llena el vacío de una panza

que chanza, no les sale bien ni cuando transan

la gente no solo quiere pan guacho

quiere dignidad y la posibilidad de un rancho

todos poniendo el pecho y tienen derecho a un cacho

sin tener que revolver la esperanza en algún tacho

Y ahora entiendo cuando te portabas irascible

y dijiste: “estar tranquilo es imposible,

si hasta mi rutina tiene que ser consumible

y yo que habito el día haciendo cosas que no sirven”

que no sirven a tu rey, a una lady ni a la ley

que rigen por el alma con la calma del sensei

hay que aprender a mirar bien

que en este mundo ruin hay un Cain por cada Abel

(Uh) Ya me acostumbre al baruyo

del que llora si callo y le duele cuando hablo mucho

yo tengo mi gente que me aguanta sin chamuyo

y los que tiran la mala son tan giles que da orgullo