Como nunca se lo vio: el video de Luciano Pereyra que sorprendió a todo el folklore

Luciano Pereyra compartió un inesperado video en sus redes sociales.

Luciano Pereyra compartió en una de sus publicaciones de redes sociales un video que sorprendió a muchos de sus fans, ya que se mostró en una faceta en la que no se lo suele ver. En el breve metraje posteado, el intérprete de canciones como Porque Aún te Amo y El Vestido Rojo se dejó ver desde el gimnasio.

Es sabido que para poder mantener un desempeño escénico enérgico es necesario tener una base de entrenamiento rutinario, por lo que muchos artistas tienen sus prácticas de ejercicios físicos de manera habitual. Pereyra demostró en su reciente video que es uno de esos músicos que se preparan con mucha dedicación para sus conciertos: se lo vio entrenando con pesas y mancuernas.

"Hoy se entrena con gustito, es viercoles", escribió Pereyra en alusión a cuán motivado estaba para realizar su rutina de entrenamiento en el posteo donde puso de fondo la nueva versión de su canción Si no es muy tarde, junto a Un Poco de Ruido, Ezequiel y la Clave y Pinky SD. "Impresionante, arriba!", "Si me dice que las sentadillas se hacen así, le creo" y "Dale Lucho, que en la semana salimos a correr" son algunos de los comentarios que le dejaron los fans al músico de folklore.

Lo nuevo de Luciano Pereyra con Emanero

Luciano Pereyra publicó recientemente el simple Ahora resulta junto a Emanero. “Esta cumbia pop, que combina con total naturalidad la esencia y las voces de estos dos grandes artistas, fue compuesta y producida por Luciano junto a Andrés Castro en Miami”, describió Universal Music y agregó que el tema que “destino de hit”, es el cuarto adelanto del nuevo álbum del artista de Luján que conoceremos este año.

“Hace mucho tiempo tenía ganas de hacer algo con él porque aparte de ser un tipo que te hace bailar, su música está en todos los asados, no puede no estar en tu playlist”, apuntó Pereyra y contó: “Apareció una canción que fue acomodándose y mutando musicalmente para el lado que uno siente que tiene que ir, y en un momento dije, ‘che, pará, me parece que es la cumbia que siento que tendríamos que grabar con Fede’. No lo dudé un segundo, le escribí por Instagram, si enganchaba bien y si no, bueno, uno hace el intento. Le gustó el demo y ya enseguida se acopló, y directamente nos conocimos en el set de filmación”.

