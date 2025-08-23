Cómo está Bruno, el hijo del Indio Solari: tiene 24 años y un perfil bajo

El Indio Solari tuvo a su único hijo Bruno, que tiene 24 años.

El Indio Solari es uno de los exponentes del rock nacional en Argentina y a lo largo de su trayectoria en la música, supo separar su vida personal de la profesional. Uno de sus hijos, Bruno, tiene 24 años y un perfil considerablemente bajo con una historia que pocas personas conocen, ya que el artista no compartió muchas imágenes de su familia de manera pública.

A pesar de su fama arrolladora tanto por sus opiniones políticas o su trayectoria musical con Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, el Indio Solari construyó una barrera casi hermética entre su vida pública y su mundo íntimo, en particular en lo que refiere a su hijo Bruno. Mucho se sabe del cantante de 76 años como figura de culto del rock nacional, pero muy poco acerca de su vida familiar. Se conoce que reside en Parque Leloir, ubicado en el partido de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, y que hace más de cuatro décadas se casó con Virginia Mones Ruiz: madre de su único hijo.

Qué se sabe de Bruno, el único hijo del Indio Solari

Hoy, con 24 años, Bruno continúa siendo un enigma para el público. Aunque El Indio habló de él en algunas ocasiones, las pocas imágenes que circulan siempre lo muestran de niño. “Tengo una relación muy linda con Bruno. No soy de tironearlo. Siento devoción por él”, dijo Solari, dando cuenta del cuidado con el que lo protege .

El Indio Solari y su hijo Bruno, cuando era un niño.

El cantante incluso reconoció el impacto intelectual que implicó la paternidad: “Es que el crío no solo despierta tu interés sentimental, lo afectivo; también potencia lo intelectual. Eso sí, no aprendí a jugar a las maquinitas y tendría que haber aprendido”, confesó. Este hermetismo y ese afecto contenido definen la presencia pública de Bruno: un reflejo del estilo introvertido de su padre, que prefiere mantener la vida personal en silencio y preservar el vínculo familiar lejos del foco de los medios.