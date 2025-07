Chechi de Marcos: el ángel que canta desde el "cuarto oscuro"

Una mañana fría de julio, Chechi de Marcos aparece en la pantalla del Zoom con cara de recién levantada, pero con ese brillo inexplicable que tienen las personas honestas. “El frío me deja en cama”, confiesa entre risas. Acaba de lanzar El Ángel Que Soy, su nuevo disco, y aunque su cuerpo todavía se está desperezando, su cabeza está a mil. Y sus fans, también.

Chechi es una gran tuitera: irónica, lúcida, emocional. Pero por sobre todo, es transparente. Lo que ves, es lo que hay. Y lo que hay en este disco es un puñado de canciones que no piden permiso ni perdón. O, bueno, un poco sí. “Tuiteé algo así como ‘que soy tan fan de la música que sacar la mía era una falta de respeto' y no era literal, pero tenía algo de eso”, cuenta. “Admiro tanto a otros artistas que a veces siento que lo mío es como ‘perdón por sumarme’. No porque no me guste, amo mi disco. Pero me cuesta decir ‘escúchenlo, es increíble’. Porque lo escucho y veo todas mis imperfecciones”.

Pero esas imperfecciones son, justamente, las que lo hacen especial. El Ángel Que Soy no suena a hype, no tiene trucos de marketing, no quiere complacer. Es un álbum emocional, visceral, sin filtros ni modales. Con letras que duelen porque están vivas. Con frases que podrían ser tuits, pero que se convierten en himnos para una generación atravesada por la ansiedad, el encierro emocional y la dificultad de vincularse.

“Siempre fui de tener subidas y bajadas emocionales”, dice Chechi. “Hay días que estoy eufórica y otros que no me puedo levantar. Eso está en el disco. Hay canciones más densas, como Cuarto oscuro, y otras más esperanzadoras. Pero todas son muy yo. Una montaña rusa”.

Lo cierto es que ese vaivén emocional no solo se escucha, también se ve. En su show presentación en Niceto, el próximo 9 de octubre, Cecilia promete performance. “Puse en Twitter que me iba a casar y separar en el escenario. No sé, algo va a pasar. Me encanta la actuación. Una vez intenté clavarme una espada en el pecho tipo performance, pero después tenía que tocar la guitarra y se complicó", cuenta, entre risas.

La nueva era de Chechi De Marcos

El disco llegó tres años después del anterior, y en el medio pasaron muchas cosas. “Entré en los 30”, dice como quien señala un momento bisagra. “Ya voy con otra actitud. Tipo: ‘ya está, no me importa nada, soy esa vieja que sube al escenario y dice déjenme’. Me dan muchas ganas, me divierte cantar estas canciones porque todavía no las presenté en vivo”. Su canción favorita es No te olvidarás de mí. Un tema con algo “medio maldito”, que le encanta por lo desafiante. “Nunca me había animado a escribir algo así. Me gusta porque tiene algo distinto, un veneno dulce”.

Chechi es de Virgo, y lo sabe. El día del aniversario de la muerte de Amy Winehouse vio un posteo con frases de la artista que guardó por lo identificada que se sintió. Decía: “No puedo decir otra cosa que no sea la verdad”. “Es muy yo”, admite. “Somos tan perfeccionistas que nos quemamos la cabeza tratando de ser lo más imperfectos posibles. También decía: ‘No me da miedo parecer vulnerable’. Tal cual. Cada mala situación que transito es una canción a punto de nacer”.

Después de Niceto, planea salir de gira por el interior del país. Rosario, Córdoba, el sur. Y quizás, España. “Estoy organizando eso justo ahora. Me da mucha curiosidad ver cómo suenan estas canciones en vivo, cómo las recibe la gente. El otro día en un show ya había gente que se las sabía, y me pareció una locura. Esta vez siento que va a ser más así. Me da creatividad, me da motor”.

Antes de cortar la videollamada, le cuento que una amiga -fan absoluta suya- la vio en un evento pero no se animó a saludarla. Cecilia se ríe con ternura: “¡¿En serio?! Que me salude la próxima, por favor. Me encanta charlar con la gente”. Chechi de Marcos no solo hace canciones. Hace lugar. Para la tristeza, para el humor, para el deseo que se desvanece y vuelve con fuerza. Y en ese territorio tan suyo, tan crudo como amoroso, invita a los demás a quedarse un rato. Aunque haga frío. Aunque cueste levantarse. Aunque duela un poco. Porque el ángel que es, también somos muchos de nosotros.

Dónde y cómo conseguir entradas para Chechi de Marcos en Niceto

Chechi de Marcos prepara una noche muy especial en Niceto Club el próximo 9 de octubre, donde presentará su aclamado álbum El Ángel Que Soy. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.