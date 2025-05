Camilú llega a Buenos Aires con “Amor de mi herida”, su tercer disco, en un show íntimo.

El próximo 9 de agosto, Camilú se presentará por primera vez en Niceto Club con un concierto especial que marcará el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Acompañada por una formación minimalista de guitarra, teclado y batería, la artista ofrecerá una propuesta renovada, cargada de sensibilidad, lirismo y una energía profundamente honesta.

La presentación en Buenos Aires será el punto de partida de una gira nacional que la llevará a distintas ciudades del país. Las entradas para esta esperada fecha ya están disponibles a través de passline.com.

“Amor de mi herida”, su más reciente trabajo discográfico, revela a una Camilú más madura y conectada con su mundo interior. A lo largo del álbum, la cantautora explora con profundidad temas como el amor, el dolor y la sanación emocional, entregando una experiencia musical donde cada canción es un viaje íntimo.

El disco, que se destaca por su producción refinada y una interpretación emocionalmente poderosa, incluye fusiones de géneros tan diversos como bachata, tango, salsa, R&B, blues y baladas acústicas. Además, cuenta con colaboraciones destacadas junto a Pedro Capó y el dúo Jesse & Joy, que enriquecen aún más el universo sonoro del álbum.

En palabras de la propia artista: “Este disco me ayudó a ver el amor con otra mirada. Me enfrentó con mis propias idealizaciones y me empujó a reconocer los miedos que muchas veces escondemos. La música, una vez más, me sirvió como espejo y camino de transformación.”

Nacida en Puerto Madryn, Camilú es una de las voces emergentes más cautivadoras de la escena musical argentina. Desde el lanzamiento de su primer álbum en 2020, ha ido consolidando su carrera no solo como intérprete, sino también como compositora de canciones para otros artistas reconocidos.

A sus 26 años, ya cuenta con una nominación a los Latin Grammy 2023 por su segundo disco “Que Me Duela”, en la categoría Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional. En 2024, sorprendió con una serie de Live Sessions en las que reversionó sus canciones junto a artistas como Soledad Pastorutti, Karina, Benja Amadeo y Muna Pauls Cherri.

Camilú con El Destape: "Siempre escribo sobre lo que me pasa en el amor"

¿Qué experiencias inspiraron las letras de tu nuevo disco?

- Siempre escribo sobre las cosas que me pasan. De hecho, si pasaron dos años, siento que este disco marca como ese crecimiento, una aceptación muy grande de por qué viví siempre de cierta manera el amor. Siempre como que sufrí mucho, entendí que yo no tenía claro lo que quería. Es muy importante que uno aprenda a saber qué quiere, qué deseos tiene en una relación, para poder realmente encontrarse con una pareja. Porque si no, si uno solamente quiere estar en pareja y el deseo es únicamente estar con alguien, termina pasando que cualquier persona que se te cruza entra en ese lugar y, obviamente, ser pareja es mucho más amplio.

¿De qué manera considerás que este nuevo disco se diferencia de tu anterior trabajo?

- Es un disco que, si bien tiene su profundidad y un montón de historias de desamor, me agarró en un momento de mucha tranquilidad, de otro tipo de búsqueda. Mi anterior disco fue uno de los pasos más firmes de mi carrera. Entonces, con esto me pasa que estoy como muy relajada. Lo puedo disfrutar mucho, no estoy midiendo nada. O sea, salen las canciones y estoy sencillamente mostrándolo. Siento que es parte de una construcción. Entendí un montón de cosas que me hacía falta entender para poder disfrutar más también en estos dos años.

¿Cómo seleccionaste a los artistas con los que colaboraste y qué impacto tuvieron en tu música?

- Hace dos años uno de mis pendientes era hacer colaboraciones, colaborar con artistas. Porque, obviamente, uno tiene el deseo, pero también las cosas llegan a su tiempo. Siento que el disco anterior fue una base muy firme para darme a conocer. La nominación en los Latin Grammys también como que te da otro lugar. O sea, quieras o no, te da cierto reconocimiento al trabajo que venís haciendo. Y también me agarran, gracias a Dios, en un momento de la música en el que todos los artistas están con ganas de compartir y de conectar. Es una etapa. También que artistas referentes como La Sole canten mis canciones es un sueño.