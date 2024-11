Camilú adelanta su nuevo disco: "Siempre escribo sobre lo que me pasa en el amor".

En una emocionante nueva etapa, Camilú continúa anticipando su próximo álbum y presenta oficialmente su nueva canción. Titulada Lloro, esta melodía aborda el temor que surge ante una ruptura inesperada, aunque con un enfoque más ligero y menos dramático. Se trata del segundo adelanto de su tercer disco, del cual ya tuvimos un primer vistazo con Mancharnos la piel, un tema que volvió a cautivar gracias a la profundidad de su voz y letras, con las que muchos se sienten identificados.

Este nuevo single fue revelado de manera sorpresiva durante su show sold out en La Tangente el pasado 2 de octubre. En diálogo con El Destape, Camilú dio detalles de su próximo material discográfico y reflexionó sobre sus años de carrera.

¿Qué experiencias inspiraron las letras de tu nuevo disco?

- Siempre escribo sobre las cosas que me pasan. De hecho, si pasaron dos años, siento que este disco marca como ese crecimiento, una aceptación muy grande de por qué viví siempre de cierta manera el amor. Siempre como que sufrí mucho, entendí que yo no tenía claro lo que quería. Es muy importante que uno aprenda a saber qué quiere, qué deseos tiene en una relación, para poder realmente encontrarse con una pareja. Porque si no, si uno solamente quiere estar en pareja y el deseo es únicamente estar con alguien, termina pasando que cualquier persona que se te cruza entra en ese lugar y, obviamente, ser pareja es mucho más amplio.

¿De qué manera considerás que este nuevo disco se diferencia de tu anterior trabajo?

- Es un disco que, si bien tiene su profundidad y un montón de historias de desamor, me agarró en un momento de mucha tranquilidad, de otro tipo de búsqueda. Mi anterior disco fue uno de los pasos más firmes de mi carrera. Entonces, con esto me pasa que estoy como muy relajada. Lo puedo disfrutar mucho, no estoy midiendo nada. O sea, salen las canciones y estoy sencillamente mostrándolo. Siento que es parte de una construcción. Entendí un montón de cosas que me hacía falta entender para poder disfrutar más también en estos dos años.

¿Cómo seleccionaste a los artistas con los que colaboraste y qué impacto tuvieron en tu música?

- Hace dos años uno de mis pendientes era hacer colaboraciones, colaborar con artistas. Porque, obviamente, uno tiene el deseo, pero también las cosas llegan a su tiempo. Siento que el disco anterior fue una base muy firme para darme a conocer. La nominación en los Latin Grammys también como que te da otro lugar. O sea, quieras o no, te da cierto reconocimiento al trabajo que venís haciendo. Y también me agarran, gracias a Dios, en un momento de la música en el que todos los artistas están con ganas de compartir y de conectar. Es una etapa. También que artistas referentes como La Sole canten mis canciones es un sueño.

Hace poco te presentaste en La Tangente con un show sold out, ¿cómo viviste el recibimiento del público?

- Toda la gente cantando todas las canciones. Fue muy emocionante, no me lo esperaba. Salir a cantar y escuchar el colchón de voces en todos los temas. La locura. Y siento que ahí también se ve traducido ese crecimiento que uno no ve hasta que está saliendo al escenario. Te das cuenta que hay gente nueva que te va a ver, que se sabe los temas. Fue muy emocionante subirme al escenario.

¿Cómo influyó el ambiente de Puerto Rico en el proceso de grabación del disco?

- El disco ya está todo grabado. Ahora solamente queda que vaya sacando los sencillos, pero ya está todo listo. Yo no conocía Puerto Rico, entonces hubo días que me tuve que levantar muy temprano para poder ir un ratito al menos a la playa. Nos la pasábamos todo el día en el estudio, eran días larguísimos porque queríamos hacer todo. Pero la verdad es que eso fue un viaje muy enriquecedor y todo el día en el estudio hace que uno pueda estar en cada detalle de cada una de las canciones y que todo quede realmente como lo soñé. Son 12 canciones en el disco. Las canciones tienen varias partes que tienen mucho instrumento. Para nosotros es súper importante la propuesta en ese sentido. Pero lo cierto es que va a tener de todo: folklore, tango, baladas. Nos dimos el gusto de hacer lo que queríamos.