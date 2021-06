Bandido, la nueva estrella del reggaetón argentino: "Conectar Igualdad fue una gran herramienta para que los pibes puedan expresarse"

Durante junio, el cantante lanzó TURROMANTICO, su primer EP, y No me conoce remix en la que colaboró con Duki, Tiago PZK y Rei, que ya lleva acumuladas casi 20 millones de reproducciones. El Destape habló con Bandido sobre su nueva bomba viral, Conectar Igualdad y la generosidad en la escena urbana.

Bandido es el autor de No me conoce, la canción que lleva dos semanas liderando en Tendencias

Bandido es el autor de No me conoce, la canción que lleva dos semanas liderando en Tendencias

A esta altura, tener la voz de Duki en tu canción diciendo "Esto es un palo pa la historia" sirve como una especie de bendición en las redes sociales. A punto de cumplirse dos semanas del lanzamiento de No me conocen Remix, el tema creado por Bandido, y que cuenta con las colaboraciones de Duki, Tiago PZK y Rei, está por llegar a las 20 millones de reproducciones y se mantiene como número 2 en Tendencias de música en YouTube. Con la excusa de su bomba viral y el lanzamiento del EP Turromántico, Bandido habló con El Destape sobre reggaetón, la generosidad en la escena urbana, la importancia de Conectar Igualdad, el West Side, su historia y su futuro.

"Fue como una revolución", define contundente Bandido sobre la relevancia que tuvo la repercusión de Loca, el hit que lanzaron Khea, Duki y Cazzu a fines del 2017 y que significó la llegada de la escena urbana local a las grandes ligas con un acumulado de casi 576 millones de reproducciones. Claro que también incluye "todo lo que venían haciendo en el freestyle", una trayectoria que los llevó al nivel de exposición mundial que tienen hoy. "Tienen en la mente llevar a Argentina más para arriba", define Bandido, que se reconoce parte de la nueva ola: "Estoy adentrándome en la mejor etapa, donde todos están queriendo salir adelante con unión".

Pavada de introducción No me conoce remix.

- La verdad que es algo muy loco, es una experiencia nueva. Es la primera vez que vivo que un tema suba de a un millón de vistas por día, y no deja de sorprenderme. Y los pibes también están sorprendidos porque obviamente le teníamos fe al tema, pero como que le gustó mucho mucho a la gente.

Encima en esa semana hubo otros lanzamientos potentes (Cazzu, Lit Killah, L-Gante) para competirle y ustedes siguen ahí arriba.

- No sé si “competir”, yo lo veo más como “compartir”, estamos compartiendo ahí. Es algo muy loco, aparte porque nos conocemos entre todos. Yo con Elián, con L-Gante, hace unos años compartí música, él también vino para acá para mi barrio. Dentro de la escena los conozco a casi todos y es muy loco estar compartiendo con ellos ahí y representando, eso es un orgullo muy grande.

A principios de junio, antes de lanzar No me conoce remix, Bandido estrenó TURROMÁNTICO, un EP de tres canciones bien reggaetoneras que definen con claridad hacia dónde apunta este "nuevo" artista. "Le mostré un poco a la gente cuál era la esencia de lo que yo quería marcar", resume Bandido mientras adelanta que habrá "sorpresas", con colaboraciones junto a otras figuras de la escena urbana local.

Bandido lanzó TURROMANTICO el pasado 2 de junio

¿Estás muy cebado con la repercusión que estás teniendo o lo tomás con tranquilidad?

- Estoy disfrutando a full el lanzamiento este, lo estoy viviendo a pleno. Hasta dejé de fumar cigarrillo porque para mí es una oportunidad única y quiero estar al 100%, quiero dar todo de mí para no tener errores. Estoy super enfocado en eso, quiero aprovechar esta oportunidad que se me está dando y hacer un show en vivo, compartirlo con la gente. Yo pienso que ya se va a dar en algún momento y voy a tener esa chance, así que seguimos enfocados en eso, a full.

Un poco de historia

Oriundo de González Catán, Maximiliano Cristian Villalba lleva un buen tiempo en el ambiente musical, desde hace unos 15 años aproximadamente cuando tenía 11 y su padrino le regaló un güiro. En pleno esplendor de la cumbia villera Maximiliano todavía no era Bandido pero ya empezaba una carrera que encontraría su punto más alto, por el momento, en No me conocen Remix. Inclusive, como parte de La Tropa Cumbiera llegó a la principal pantalla que ofreció la movida tropical de los 2000: Pasión de Sábado.

Llevás muchos años en el ambiente pero recién ahora encontraste cierta repercusión mediática, ¿tuviste que cambiar algo o llegó por tu perseverancia?

- Fui mutando diferentes aspectos dentro de lo musical, nutriéndome con muchas cosas hasta poder estar en la etapa que estoy hoy. Fui adquiriendo de muchos estilos musicales y fui aprendiendo hasta tener la madurez musical que tengo hoy, que obviamente no es la misma de hace unos años atrás. Yo creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar y toda esa preparación más la insistencia que uno mantiene, la perseverancia. Se juntaron esas cosas, se plasmaron y hoy en día estamos ready acá por eso.

Conectar Igualdad

En el 2010 el Gobierno Nacional comandado por Cristina Fernández de Kirchner elaboró una iniciativa y una política pública que resultaría fundamental para el desarrollo de toda una nueva generación de músicos argentinos. El Programa Conectar Igualdad ponía netbooks en las manos de estudiantes de primaria y secundaria de todo el país, una computadora que en muchos casos sería la única en cada hogar. Diversos referentes de la escena urbana local revelaron en diferentes entrevistas que gracias a esa netbook comenzaron a grabar sus primeros temas, como Neo Pistea y L-Gante.

¿Empezaste con la compu de Conectar?

- Obviamente que sí. Yo había arrancado un poco más antes en la música pero cuando pude tener la compu la usaba para escribir canciones, me descargaba el Virtual DJ, me descargaba instrumentales. Fue una gran herramienta para que los pibes puedan expresarse: tengo muchos compañeros que se hicieron DJ con esa compu.