Aleesha en la intimidad: "Toda la vida la música ha sido mi terapia"

La artista española habló de su cercanía con el público argentino, de sus colaboraciones con Nicki Nicole, Emilia y Taichu en "La Patrona" y de la posibilidad de lanzar algo junto a Bizarrap.

Aleesha Rose. Ese es el nombre de una artista española que está pisando fuerte en la escena de su país pero también en Argentina. Con 22 años, la joven de Ibiza, que sabe fluir a la perfección entre el idioma español y el inglés, va creciendo, aprendiendo y teniendo cada vez más seguridad de sí misma y de su proyecto, aunque muchos quieran encasillarla como "la Rihanna de España".

Con ese impulso, lanzó su EP "La Patrona" en este 2022, en donde se escuchan baladas, pasando por el rap y el hip-hop hasta trap fusionado con R&B. Otro sonido que se puede identificar: el acento argentino, gracias a las colaboraciones de grandes artistas nacionales como Nicki Nicole y Taichu en Arrepentio, Emilia Mernes en 828 y Seven Kayne en Ke sientes.

En diálogo con El Destape, Aleesha dejó en claro que irá por todo gracias a su confianza en sí misma, contó por qué hoy elije priorizar sus letras en español, habló sobre una posible colaboración con su amigo Bizarrap y de su amor especial hacia el público argentino que, más temprano que tarde, podrá disfrutar uno de sus shows en vivo.

- A vos antes te daba mucha verguenza cantar en público y hoy sacas un disco que su título es "La Patrona". Algo cambió ahí, ¿qué fue?

- Siempre he sido una persona que tenía muy clara la capacidad de lo que quiero hacer en la vida y lo que puedo llegar a conseguir si lo trabajo. Nunca he dicho "soy la patrona", solo fui muy creyente de lo que soy capaz. Cantar para mí era una manera de ser muy vulnerable porque estaba expresando mis sentimientos y eso me daba un poco de reparo. No tuve una infancia tan fácil para mí y expresar mis sentimientos era muy dificil. Cantar era mi manera de expresarlos. No era solo pánico escenico sino una mezcla de cosas. Yo fui quien me quitó ese miedo. Lo combatí.

- ¿Qué te ayudó a enfrentar ese miedo?

-Toda la vida la música ha sido mi terapia. Aunque yo me sintiera sola o no tuviera a nadie a mi alrrededor que me dijera que yo lo podía conseguir, la que seguía ahí era yo. Tenía dos personalidades en mi cabeza: una diciendo "que miedo" y la otra empujando para adelante. Cuando toqué en mis shows en abril en España-los primeros que hizo como artista solista-fue momento de darme cuenta que por eso estaba haciendo todo. Vi muchas personas llorando, conectando conmigo. Siento que ellos lo sintieron muy cercano. Se fueron de ahí sintiéndose acompañados, y eso es lo que la música siempre hizo para mí. Ahí me di cuenta que conseguí lo que me propuse, que es darle al resto lo que la música hizo conmigo.

- Comenzaste cantando en inglés, tema de cantar en español, qué te llevó a tomar esta decision

Llevaba mucho tiempo cantando solo en inglés y cuando probé en español me gustó bastante. Sentí que quería priorizarlo porque tenía tantos fanáticos cantando en español y yo quería que entendieran bien la letra. Estoy grabando también cosas en inglés, pero en español me cuesta más escribir y cantar, por lo que quería ponerme a prueba en ese sentido.

Aleesha nació en Ibiza y su madre es británica y su padre indonesio; lo que le permitió tener diversas influencias que la ayudaron a formar su propio estilo.

- Decís que tenés algo especial con el público argentino... y hay una conexión muy fuerte entre los artistas argentinos y españoles, ¿Por qué crees que es?

- No sé de dónde viene esa unión pero claramente tenemos una conexión, por mí y por lo que veo, muy especial. Españoles y argentinos pegan muy bien para apoyarse entre ellos y crear música. Siento que desde que comencé a sacar música el público argentino me apoyó bastante. Los veo muy presentes en todo lo que hago, siempre de una manera muy positiva. Siempre va a ser un público especial para mí y tengo muchas ganas de venir a cantarles.

"La Patrona" de Aleesha

Colaboraciones con Emilia Mernes, Nicki Nicole, Taichu y ¿Bizarrap?

-Con Emilia en el video de 828 parecen dos amigas divirtiéndose genuinamente, ¿dónde nació esa confianza con ella?

- A Emilia la conocí de fiesta. Yo me había mudado a Miami y ella estaba ahí y nos vimos varias veces hasta que me dijo de ir al estudio. Yo estaba con el proyecto de "La Patrona", a ella le hacía ilusión salir y lo hicimos ahí. Fue la última canción que grabé del disco.

- Al igual que a vos, a Taichu le sale naturalmente el "spanglish". Tienen un sonido similar en algunas canciones y veía sus interacciones en las redes pero, ¿Cómo surgió esta collab?

- La venía siguiendo desde hace tiempo porque me llamaba la atención su "rollo", su flow la verdad es muy bueno. Tenemos referencias parecidas. Me apetecia hacer algo con ella y quería que Arrepentío tenga la voz de varias mujeres, por lo que obviamente quería contar con ella.

Nicki Nicole, Juicy Bae, Aleesha y Taichu en Arrepentio.

- Nicki Nicole y Taichu es un mix que cuesta imaginar acá en Argentina. Vos dijiste "hago esta mezcla a ver qué sale" y todas se acoplaron a la perfección. ¿Cómo pasó con Nicki? ¿Fue sencillo el encuentro?

- Arrepentio al igual que Todo está cambiando (con Polimá WestCoast) se hizo a distancia porque no estabamos en el mismo sitio. A Nicki le mandé la canción y le apeteció sumarse. Es una canción de buen rollo, divertida y también era necesaria esa unión de artistas femeninas. A ella la conocí en el estudio con otro artista y se sumó a lo último de todo grabándola en Madrid. Lo de Juicy (Bae) y Taichu fue a distancia. Fue muy guay, todas se acoplaron muy bien. Me gusta que artistas que no te esperes colaboren. De repente podes ver que se unen, por ejemplo, Shakira y Rauw Alejandro, y queda algo muy bueno.

- Siempre decís que para colaborar con un artista tenes que conectar. Veo mucho intercambio con Bizarrap en las redes, ¿ahí puede surgir algo?

- Me cae super bien. Lo conocí en Miami y le tengo un cariño super especial. Es un amigo. Nos hemos juntado en el estudio pero si algun dia llegamos a hacer algo los dos queremos que sea algo muy increíble.