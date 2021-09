Acru: "Me encantaría que el Indio Solari me invite a rapear en algún tema"

El rapero Acru está próximo a lanzar YANTAZ, su nuevo EP. En diálogo con 3D (El Destape Radio) habló sobre su crecimiento como artista, sus influencias musicales y sus aspiraciones.

Acru: "Me encantaría que el Indio Solari me invite a rapear en algún tema"

Acru: "Me encantaría que el Indio Solari me invite a rapear en algún tema"

Después de tres años de la salida de su último disco, el rapero Acru (24) está por lanzar EP YANTAZ, nuevo álbum que cuenta con la producción de Veeyam y del que ya se pueden disfrutar dos temas: D1SPARO y REPRESENA. En diálogo con 3D (El Destape Radio), programa conducido por Alejandro Lingenti y Moira Memma, el joven músico habló de sus influencias musicales, su crecimiento artístico y hasta se animó a confesar un deseo: que el Indio Solari lo invite a rapear en algún tema.

“Estoy super enfocado, contento, agradecido, volver a tocar en vivo después de casi dos años no solo es increíble para los artistas sino para también para la gente, es un festejo de la vida y de la música”, expresó Acru sobre la gira que lo tiene dando shows por todo el país. Comenzó con dos funciones agotadas en el mítico Estadio Obras y, después, seguirá con shows en Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Villa Mercedes, San Juan y Mendoza.

"Empecé a rapear sobre la guitarra antes de conocer las pistas"

Sobre D1SPARO, uno de los adelantos de YANTAZ, indicó: “La idea de D1sparo tiene que ver con soltar, yo soy un artista que se aburre fácil y necesito que las canciones me sorprendan, fui aprendiendo a soltar la canción para que no pierda la frescura. Tiene que ver con divertirse, jugar, improvisar y soltar, ese concepto también está en las throw up sessions”.

En otro tramo de la charla, el rapero contó la importancia que tuvo en su camino musical la guitarra, instrumento que le permitió descubrir el origen absoluto de la música. “Cuando empecé a rapear, a componer, lo hice sobre la guitarra desde antes de conocer las pistas, los productores, los beatmakers, las canciones de rap. Yo trataba de hacer música con la guitarra porque era el instrumento con el que más conectaba. Después encontré las pistas como un lugar súper de pertenencia. No me quedo ni con una ni con la otra, el músico necesita un abanico de posibilidades para crecer", remarcó.

Su amistad con Wos

Con Wos, referente indiscutido de la escena nacional del rap, compartió un show "muy especial", fruto de un vínculo amistoso entre artistas que se inició la primera vez que se encontraron para componer un tema juntos. “Fue gracioso porque él vino a casa la primera vez que nos juntamos a hacer música, en ese momento yo vivía con mis viejos, tenía mi home estudio y estuvimos un re rato dando vueltas, debatimos tanto que terminamos sin hacer nada, solo compartiendo entre nosotros un rato, charlando, cagándonos de risa, al tiempo nos juntamos en un estudio en capital y ya teníamos el primer y el segundo beat de Animal a la hora”, recordó Acru.

"Me encantaría que el Indio Solari me invite a rapear en algún tema”

Sobre la influencia del rock nacional en su música detalló: “Vengo de una casa en la que se escuchaba mucho rock nacional e internacional, han sido las voces de mi infancia, uno de los primeros discos que compré de pibe fue de Callejeros, el Indio tiene esa textura, ese color, ese clima, que si lo escucho me lo imagino a mi viejo. Mi viejo escribía mucho escuchando al indio. Me pasa con el Flaco Spinetta, León Gieco, son todas voces que hacen a mi infancia, a mi casa, al hogar, a la primera música que empecé a escuchar y que terminó desencadenando, entintando, cosas de lo que hoy en día hago. Va a sonar trillado pero cuando de pibe escuché Jijiji de El Indio me volví loco.”

Y agregó: “En el tema de la construcción de las metáforas me inspira mucho el Flaco Spinetta pero respecto al Indio me inspira todo el mundo que se construye alrededor de ir a verlo en vivo, la mística, la peregrinación, me parece una locura la experiencia de ir a verlo en vivo, todos lo que amamos la música argentina nos da por lo menos curiosidad ir a verlo, eso me inspira porque busca construir cada vez un mejor show, el desenvolvimiento en vivo, sus músicos, la visuales, la luz".

“Una aspiración loca pero que cada vez la veo más cerca es poder tocar en el Luna Park, me gustaría hacer colaboraciones con Kendrick Lamar, con J. Cole, con Damian Marley. También me encantaría que el Indio Solari me invite a rapear en algún tema”, reflexionó.

Próximas fechas: