Abel Pintos les dio a los fanáticos del folklore la noticia más esperada: "Nos vemos"

Abel Pintos dio una noticia esperada por todos sus seguidores.

Abel Pintos sorprendió a sus seguidores de Instagram al darles una noticia que muchos de ellos esperaban, en relación a un reciente recital que el músico dará en el final de su gira de verano. El intérprete de canciones como De Solo Vivir y Oncemil alertó a sus fans sobre lo que hará en los próximos días en un escenario.

El músico, quien comenzó su carrera en el folklore tradicional argentino y en los últimos años se pasó al pop/rock, les contó a sus admiradores cuán contento está por un inminente show con entradas agotadas. Aun así, les dio esperanza al revelar un dato sobre la próxima función que tendrá por delante. "Estoy en el camarín del Convenciones de Gala, en Resistencia (Chaco). Esta noche y mañana hacemos concierto acá, para esta noche las entradas están agotadas", comenzó.

"Pero para mañana quedan las últimas localidades y las consiguen en el link que les dejo. Les mando un abrazo grande, nos vemos. Nos vemos en la música", cerró con su frase muletilla para terminar sus anuncios de redes sociales. De ese modo, los fans del cantante se enteraron de que aún estaban a tiempo de poder ver a su ídolo en vivo, en el inminente concierto que dará en el mencionado recinto chaqueño.

El descargo de Abel Pintos tras un show en Tucumán

"La belleza de los paisajes de este rincón de Tucumán es directamente proporcional a la hermosa energía con la que nos reciben cada vez que regresamos. Gracias de todo corazón. Placer total", escribió el artista argentino en el epígrafe de su publicación. Al mismo tiempo, muchos usuarios le escribieron distintos comentarios y se destacaron algunos como "Fue tremendo rompiste todo como lo habías prometido antes. Gracias por hacernos tan felices a las tucu, te amamos qué la próxima sea pronto", "Que viva tu música para toda la eternidad" y "Muy lindo show!!! Esta vez a la distancia pero siempre presente y escuchando tu música".

Abel, en vivo.

Abel Pintos apuntó contra Javier Milei por sus agravios hacia Lali y María Becerra

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, donde le consultaron por los ataques de Javier Milei a artistas como Lali Espósito y María Becerra.

El mensaje de Abel Pintos antes de sus shows en el Teatro Tronador

"Volvimos a casa, volvimos al Teatro Tronador en Mar del Plata. Estamos hoy lunes (20/1) y mañana martes, y el próximo lunes y martes también. Las entradas están completamente agotadas desde hace tiempo, gracias a todos ustedes. Vamos a vivir conciertos seguramente muy especiales, gracias", comentó Pintos en su anuncio. Y sumó: "Les mando un beso muy grande. Nos vemos en un rato, nos vemos en la música".