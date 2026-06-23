La música argentina que es la nueva promesa de la electrónica: fue amadrinada por una estrella mundial

Franzizca lanza su álbum el 2 de julio.

La DJ y productora argentina Franzizca se convirtió en la protagonista de la exclusiva edición pop up que el sello discográfico Trip Recordings realizó en Buenos Aires. El evento fue impulsado y organizado directamente por la consagrada artista internacional Nina Kraviz, quien, tras detectar el gran potencial y el talento de la joven local, decidió gestar este encuentro musical como plataforma para la escena electrónica.

El eje principal de la noche estuvo puesto en la presentación de Amiga, el nuevo trabajo de Franzizca., que se lanzará oficialmente el próximo 2 de julio de 2026 bajo el prestigioso sello Trip, de Kraviz. Durante la velada, uno de los momentos más relevantes ocurrió cuando Franzizca desplegó los sonidos de este próximo EP y compartió la cabina con la propia Nina Kraviz en un set especial de dos horas.

Formada en la producción musical y el DJing desde los 18 años, Franzizca se caracteriza por una búsqueda multifacética y un aprendizaje constante. Con el propósito de reestructurar la escena artística en la que circula y fomentar el conocimiento de la música electrónica, creó su propia firma productora, Numbers.

A través de este sello personal, y en colaboración con Hub Estudios, se encargó de la producción de la fecha, que incluyó también en su grilla a los artistas locales Pampa y Naturax. Guiada por una filosofía que elude las etiquetas, la creadora evita encasillarse en un género musical específico al considerarlo una limitación para su carrera. Esta identidad sonora y creativa quedó de manifiesto en una noche que funcionó como el preámbulo de su debut en la plataforma de Kraviz a comienzos de julio.

Franzizca y Nina Kraviz.

Quién es Nina Kraviz

La DJ, productora y cantante rusa Nina Kraviz, nacida en la localidad siberiana de Irkutsk, se posiciona como una de las figuras de mayor relevancia dentro de la escena contemporánea de la música electrónica. Inicialmente radicada en Moscú para cursar estudios universitarios en la carrera de odontología, la artista desvió su rumbo profesional para insertarse en el circuito musical underground, alcanzando posteriormente la proyección internacional.

Su identidad artística se construyó a partir de sesiones caracterizadas por ritmos hipnóticos y una marcada inclinación hacia las variantes del acid techno. En su rol de empresaria y selectora, fundó la compañía discográfica трип (Trip), una plataforma desde la cual ejerce la curaduría sonora y promueve el desarrollo de productores emergentes de distintas latitudes. A lo largo de su carrera, su participación en los principales festivales globales ratificó su influencia en la configuración del género a nivel transnacional.