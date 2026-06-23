Mustafunk regresa a Niceto para inaugurar una nueva etapa sobre los escenarios.

Después de un regreso que volvió a posicionarlos entre las bandas más convocantes de la escena independiente, Mustafunk anunció su primer gran concierto de 2026. El quinteto oriundo de la zona oeste bonaerense se presentará el próximo 18 de julio en Niceto Club, en un show que servirá para reafirmar el camino iniciado con El Jardín de los Siguientes, su último trabajo de estudio, y anticipar el nuevo material en el que ya se encuentra trabajando.

La banda llega a esta fecha impulsada por una serie de presentaciones que marcaron su retorno definitivo a los escenarios. Tras varios años de pausa, el grupo retomó la actividad en 2024 con una gira que pasó por distintas ciudades del país y culminó con la presentación oficial de El Jardín de los Siguientes, un álbum que amplió el universo sonoro de Mustafunk y confirmó que su propuesta mantiene intacta la capacidad de sorprender.

Cómo será el show de Mustafunk en Niceto Club

El show en Niceto aparece como una parada clave dentro de este nuevo ciclo. Además de repasar canciones de su discografía, la banda promete una puesta renovada y la energía que la convirtió en una referencia del circuito alternativo argentino. A modo de anticipo, recientemente publicó en plataformas digitales Conurverano, el registro audiovisual de un recital virtual realizado en diciembre de 2020 y que también puede verse a través de YouTube.

Desde sus primeros lanzamientos, Mustafunk construyó una identidad difícil de encasillar. Su música combina la fuerza del rock con elementos del funk, el jazz y otros géneros que conviven de manera natural en un repertorio que evita las etiquetas. Esa búsqueda quedó plasmada en trabajos como Salpica (2013), Laboro Chamanik (2016), Lados G (2017) y Culo (2018), discos que ayudaron a consolidar una base de seguidores cada vez más amplia.

A lo largo de su trayectoria, el grupo agotó entradas en salas emblemáticas como Niceto Club, Groove, Teatro de Flores y Auditorio Oeste, además de participar en festivales como Rock en Baradero, Buena Vibra y Ciudad Emergente. Su regreso en los últimos dos años volvió a demostrar la vigencia de una propuesta que combina virtuosismo musical, improvisación y una fuerte conexión con el público.

Actualmente, Mustafunk está integrado por Agustín Marinelli en guitarra y voz, Agustín Petinatto en bajo, Camila Marinelli en batería, Martín Pedernera en voz y Lulo García en guitarra. En varios de sus conciertos, el quinteto suma teclados, vientos, percusión y coros para dar forma a una versión ampliada de la banda, conocida entre sus seguidores como la "Banda Grande".

Luego de la fecha de Buenos Aires, el grupo continuará su recorrido por el interior del país con presentaciones programadas para fines de agosto en Córdoba y Rosario, confirmando que el regreso ya quedó atrás y que el presente de Mustafunk apunta a seguir creciendo sobre los escenarios. Las entradas para el show del 18 de julio en Niceto Club ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Venti.