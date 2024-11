Vuelve "La Aplanadora del Funk": así se prepara Mustafunk para su regreso a los escenarios en Groove

Mustafunk vuelve a los escenarios a través de un explosivo show que se va a llevar adelante el sábado 23 de noviembre en Groove.

Mustafunk causó furor en los fanáticos tras haber anunciado su vuelta hace pocos meses luego de lanzar su reciente disco El Jardín de los Siguientes. "La Aplanadora del Funk" se había separado en abril de 2022 y en el marco de su regreso a los escenarios, dialogó con El Destape para palpitar el explosivo recital que van a brindar en Groove el sábado 23 de noviembre, cómo fue el proceso en el que estuvieron alejados, sus inicios en Paso del Rey y el contexto político-cultural en Argentina como los ejes más destacados.

"Nos sorprendió porque no espreábamos esa respuesta de la gente. Si bien seguíamos recibiendo mensajes de mucha gente que no nos vio en vivo, después de la pandemia y que nos separamos nos empezó a escuchar más gente, la banda creció estando parada", expresó Agustín "El Turco" Marinelli, guitarrista y líder de Mustafunk. Serafín Rodríguez, quien fue guitarrista hasta la separación, no será parte de este regreso y será reemplazado por Gabriel Fontana en teclados.

"Lo más loco fue que desde cuando anunciamos que volvemos no nos vimos las caras", indicó "El Turco", ya que se vieron por primera vez a fines del mes de octubre teniendo en cuenta que él vive en Entre Ríos y el resto de los integrantes también están dispersos por otras ciudades producto de sus trabajos. De hecho, el bajista Agustín Pettinato se encuentra trabajando con el cantante de género urbano FMK.

Los inicios de Mustafunk comienzan en el año 2009 en Paso del Rey, zona oeste del Conurbano Bonaerense. "El Turco" tenía una banda power trío con su hermana Camila, baterista actual de Mustafunk, pero se separaron al tiempo y comenzó a tocar con Gabriel Pereyra, otro baterista. Como ella había dejado de tocar y no estaba bien anímicamente, le ofreció volver al ruedo y según el guitarrista, ahí comenzó Mustafunk con canciones como En tu mirada, Afuera y Delirios a altas horas de la madrugada.

"Lo que tenemos los cinco en común es que el funk nos copa a los cinco. Es una música que para mí al menos, si me siento a componer, me sale de esa manera. Después se puede fusionar todo, pero es algo que lo tocás y camina solo", consideró sobre el enfoque musical. En este parate de dos años y medio, el músico declaró que tuvo muchos momentos de instrospección artística y personal: comenzó a trabajar en la producción musical para otros artistas, producción de videos y se fue a vivir a la provincia de Entre Ríos con su actual esposa, con quien está esperando una hija. "Me fui por la cantidad de cambios que bajás. Salís, entrás a un local, te saludan buena onda, y allá es otro ritmo. Después de la pandemia me cansé de eso", sostuvo.

Para muchos es "La Aplanadora del Funk" por la energía arrolladora y el sonido único que se percibe en los recitales. Sobre este tema y en la antesala del show que van a dar en Groove -primero desde su vuelta-, "El Turco" dejó en claro que el público de la banda siempre remarca este aspecto. "Medio que me lo termino creyendo porque a mi también me pasa. Se van a encontrar con eso. También poder tocar los temas nuevos, que no tuvimos la chance de tocarlos y para mí este último disco es un discazo", expresó el artista.

Por qué se separó Mustafunk

"El Turco" consideró que siempre tuvieron desafíos en la banda, pero eran más internos. "En definitiva, te terminás cuidando de tocar menos para que la gente no se aburra o que funciones bien al palo todas las fechas y eso termina medio traslúcido, te termina apagando, que es un poco lo que nos pasó a nosotros", reveló.

"Estaba planteando que estábamos tocando muy poco, no había muchas ganas y se juntaron un montón de cosas. Es un desafío interno, no es que vino alguien de afuera y nos dijo 'no, tocá menos' o 'no, tocá más'. No había presiones de ese estilo. Si había presiones, eran internas", agregó. En este sentido, expuso que durante este proceso hubo un momento de instrospección no solo por este aspecto, sino también porque en el medio falleció su mánager. "Fue todo muy duro y sentía la necesidad de sacar eso. Después vino lo de 'vamos a vivir de esto'. Hace un montón nos venían diciendo de volver, pero no quería forzar algo que no se daba", indicó acerca de las motivaciones que los llevaron a retomar el proyecto.

Qué piensa de la voz cultural y la voz política

El guitarrista de Mustafunk no escapó al contexto socio-político de la Argentina atravesado por el gobierno de Javier Milei. "Laburar de músico está muy difícil, no estoy laburando de músico si se quiere, estoy mas como productor, que es mas técnica, mismo mezclar, técnico de sonido o mezclando videos, estoy mas en ese palo que tocando en vivo", dijo.

"Podría putear en mil colores. Las políticas que tiene este gobierno son un desastre. Ya empiezan con lo de la guerra cultural y no, loco, está todo mal lo que estás planteando, no tiene coherencia, no hay una conduccion política real. Yo soy peronista y tardaron mucho... si ya se sabía lo que iba a hacer. Hay que respetarlo, pero no están respetando un montón de derechos tampoco", sentenció.

Cuándo toca Mustafunk: los próximos recitales de la banda

23/11 en Groove

6/12 en el Centro Cultural Güemes, Rosario

7/12 en El Floreal de Haedo

13/12 en Ciudad de Gatos, La Plata

Las entradas están disponibles para comprarlas a través del sitio web Passline a excepción del show en Groove, que ya está agotado.