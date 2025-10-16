Salió a la luz la causa de la muerte de Diane Keaton: "Fue inesperado".

La actriz estadounidense Diane Keaton murió el pasado sábado 11 de octubre, a los 79 años de edad, y tras una serie de especulaciones habló su familia y reveló la causa de su fallecimiento. Las declaraciones del entorno de Keaton sobre el final "inesperado" de la querida musa de Woody Allen.

"La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre", expresaron los parientes de la intérprete en un comunicado a la revista People, dando al fin a conocer la causa del fallecimiento, que en un principio no habían especificado. "Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella", cerró el comunicado.

El día de su muerte, una fuente había explicado al medio que Diane Keaton "empeoró muy repentinamente, lo que fue desgarrador para todos los que la querían" y que su fallecimiento fue "inesperado", sobre todo para "alguien con tanta fuerza y espíritu". "En sus últimos meses, solo estuvo rodeada de sus familiares más cercanos, que decidieron mantener todo en la más estricta privacidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida sabian realmente lo que estaba pasando", afirmó.

Las películas que hicieron famosa a Diane Keaton

Nacida en 1946, Diane Keaton saltó a la fama por dar vida a la mujer de Michael Corleone en El Padrino y destacan sus numerosas colaboraciones con Woody Allen, una de las cuales le valió el Oscar a mejor actriz por su papel Annie Hall. Otros títulos de su filmografía incluyen El club de las primeras esposas, Book Club o El padre de la novia.

Con información de Europa Press.