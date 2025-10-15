Se conoció la triste noticia de la muerte de una famosa locutora de radio.

El mundo del periodismo y la radio argentina está de luto. María Eugenia Karall, reconocida locutora de Radio 10, falleció este martes 15 de octubre a los 52 años, tras una dura lucha contra el cáncer. Su partida generó una ola de conmoción en el ambiente radial, donde era querida y respetada por su profesionalismo, su calidez y su enorme compromiso con el trabajo.

La noticia fue confirmada por la emisora, que publicó un comunicado oficial para despedir a una de sus voces más emblemáticas. “Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia”, expresaron desde la cuenta oficial del medio.

En cuestión de minutos, colegas, periodistas y oyentes comenzaron a llenar las redes con mensajes de dolor y homenaje. Débora D’Amato fue una de las primeras en recordarla: “Enorme compañera en el día a día, gran profesional. Amada persona. Pienso en su Lolita”, escribió en alusión a la hija de Karall. Por su parte, Teté Coustarot sumó: “Qué recuerdo amoroso dejás. Abrazo a la familia”, mientras que Mariana Brey y Pampa Mónaco también se expresaron con mensajes cargados de afecto. Jorge Rial, quien compartió años de trabajo con ella, resumió el sentimiento general: “Gran persona. La vamos a extrañar”.

La despedida a María Eugenia Karall

Durante la jornada, el homenaje también se trasladó al aire de Radio 10. En plena emisión de Argenzuela, Mauro Federico interrumpió la rutina informativa para dedicarle un sentido adiós en vivo: “Hace muchos años que la conocía y nos cruzamos muchas veces en los pasillos. Venía peleando como una leona. La querida Eugenia Karall, locutora de esta casa, falleció. Era no solo una bella persona, sino una excelente profesional con la que te daba tranquilidad laburar”.