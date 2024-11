Golpe de suerte en París: cuándo se estrena la nueva película de Woody Allen.

El reconocido y polémico Woody Allen vuelve al cine con Golpe de suerte en París, su nueva comedia que ya está dando que hablar entre la prensa internacional que la ha calificado como "una vuelta a las grandes películas del director". Los detalles de la comedia macabra que se sitúa en Francia y que se verá en los cines de Argentina en los próximos días.

Fanny (Lou de Laâge) y Jean (Melvil Poupaud) parecen la pareja perfecta: ambos tienen éxito en sus carreras, viven en un hermoso departamento en un barrio exclusivo de París y, a simple vista, siguen tan enamorados como el primer día. Sin embargo, todo cambia cuando Fanny se cruza por casualidad con Alain (Niels Schneider), un viejo compañero del secundario, quien la deslumbra. A partir de ahí, empiezan a verse cada vez más seguido, y su conexión se vuelve cada vez más profunda, hasta que un vuelco en el azar convierte la historia de amor en una trama de crimen e intriga.

En la película aparecen temas recurrentes en la obra de Allen como el azar, la suerte y el control, que cobran vida en esta historia, al igual que lo hicieron en Match Point. Fanny, atrapada en la vida controlada y rígida de Jean, se siente atraída por el estilo de vida bohemio y libre de Alain, lo que profundiza la brecha en su matrimonio. Golpe de Suerte en París es más que una historia romántica; es un homenaje a la influencia del azar en la vida, un tema que Allen explora a través de personajes que encarnan diferentes formas de enfrentar la incertidumbre. Con una cinematografía que capta la belleza de París y una banda sonora que rinde tributo al cine francés de los 50 y 60 con jazz moderno, la película es un reflejo tanto del amor de Allen por la ciudad como por el cine europeo.

Aunque Allen es conocido por su vínculo con Nueva York, París siempre ha tenido un lugar especial en su filmografía. En Golpe de Suerte en París vuelve a la capital francesa, donde ya había filmado parcialmente Everybody Says I Love You y Midnight in Paris. Inicialmente, pensó en rodarla en inglés con protagonistas estadounidenses, pero finalmente decidió hacerla completamente en francés, influenciado por su amor por el cine europeo. El reparto de la película se completa con Valérie Lemercier como Camille, la mamá de Fanny.

Las primeras críticas de Golpe de suerte en París, película que llegará a los cines de Argentina el próximo jueves 14 de noviembre, elogian el trabajo de Woody Allen y la sitúan dentro de los mejores títulos de sus últimas décadas como realizador. "Posee frescura, ironía, situaciones complejas, una narrativa que respeta la inteligencia del espectador, con ausencia de moralismo (...) salgo contento de la sala, con la sensación de haber pasado un buen rato", indicó Carlos Boyero del Diario El País; mientras que Luis Martínez, de Diario El Mundo, expuso que Allen "convierte su película 50 en una muy turbia y feliz celebración de sí y de su carrera".

Sobre Woody Allen y sus películas más elogiadas

Woody Allen nació el 30 de noviembre de 1935 en Bronx, Nueva York. Es uno de los cineastas más influyentes del cine estadounidense. Desde sus inicios como guionista y comediante, dejó una huella indeleble en la industria cinematográfica con su estilo único y su capacidad para mezclar humor y drama.