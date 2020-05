Murió Tom Lupo: su especial relación con 'Persiana americana', de Gustavo Cerati

El periodista cultural y escritor Tom Lupo falleció hoy, a los 74 años por causas aún no informadas. La noticia que provocó dolor en el sector artístico trae a la memoria inolvidables momentos de su trayectoria y uno de los más curiosos fue su relación con 'Persiana americana'. el clásico tema de Gustavo Cerati. La melodía surgió en el programa de radio de Lupo, "Submarino amarillo".

En 1986, tanto Cerati como el resto de Soda Stereo estaban agotados después de la promoción de sus primeros dos discos, ambos éxitos del rock nacional. Al mismo tiempo, en el programa de Radio del Plata de Tom Lupo, "Submarino amarillo", se llevaba a cabo un concurso para escritores en el que se pedía a los oyentes que enviaran sus textos y poemas para convertirlos en canciones. Gustavo Cerati sería uno de los intérpretes que grabaría los temas.

El anuncio llegó a oídos de Jorge Antonio Daffunchio, un artista plástico que envió sus textos para probar suerte. Nadie hubiese pensado que uno de los poemas enviados, "Cine negro", se transformaría en la icónica "Persiana americana". Cerati se mostró interesado en el texto de Daffunchio y se encargó de rastrearlo para que lo ayudase en el armado del tercer disco de Soda Stereo, "Signos".

“Una noche volví a mi casa y mi esposa me dice ‘te llamó un tal Cerati’. Enseguida lo llamé. Me dijo que le encantaba lo que hacía, que estaba por sacar un disco pero estaba frenado con las letras y que fuera al día siguiente. En realidad, tampoco tenía la música, sólo las bases. Me dio un casete con las bases y papeles escritos con disparadores, frases, títulos. Me dijo ‘escribí lo que te parezca’”, relató el artista plástico, en diversas entrevistas.

“Lo de 'Persiana americana' fue muy claro. Yo estaba muy influenciado por la novela negra americana. Es más, la letra que había ganado el concurso se llamaba Cine negro. En el papel que me dio Cerati decía “Persiana americana”, y pensé en una agencia de detectives privados, el humo del cigarrillo, el ventilador y un tipo mirando por una persiana americana. Mi idea original era que alguien esperaba a alguien que no llegaba nunca y miraba por la persiana (no se sabía si eran hombres o mujeres). Se lo di, me llamó y me dijo que quería algo más romántico, quería que todo el disco tuviera un concepto más romántico", agregó sobre una de las canciones emblema de la banda. "Persiana americana" fue un éxito rotundo y un impulso para Daffunchio, quien no dejó de componer.