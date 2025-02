Reparto de "The White Lotus", temporada 3: quiénes actúan en la serie de Max.

The White Lotus se configura como una de las series más icónicas de los últimos años. No se puede pensar el catálogo de Max (Ex HBO) sin ella. Sin duda alguna, se ha convertido en una de las perlas de la plataforma de streaming que, temporada tras temporada, sigue acumulando espectadores.

Los fans de la producción se encuentran felices por el estreno de la temporada 3, que llegó el 16 de febrero de este 2025. No es ninguna noticia que la historia conquistará a quienes se encuentran del otro lado de la pantalla, entonces, la pregunta radica en quiénes forman parte del reparto y si están a la altura de sus personajes.

Reparto de "The White Lotus", temporada 3: quiénes actúan en la serie de Max

A lo largo de sus entregas, The White Lotus ha conquistado nuevos y viejos fans tanto con su historia como personajes, actores y actrices. Esta temporada 3 promete no decepcionar. A continuación te contamos quiénes formarán parte del reparto:

La temporada 3 de The White Lotus llegó a Max.

Natasha Rothwell como Belinda Lindsey

como Belinda Lindsey Leslie Bibb como Kate

como Kate Carrie Coon como Laurie

como Laurie Walton Goggins como Rick Hatchett

como Rick Hatchett Sarah Catherine Hook como Piper Ratliff

como Piper Ratliff Jason Isaacs como Timothy Ratliff

como Timothy Ratliff Lalisa Manobal como Mook

como Mook Michelle Monaghan como Jaclyn

como Jaclyn Sam Nivola como Lochlan Ratliff

como Lochlan Ratliff Parker Posey como Victoria Ratliff

como Victoria Ratliff Patrick Schwarzenegger como Saxton Ratliff

como Saxton Ratliff Tayme Thapthimthong como Gaitok

como Gaitok Aimee Lou Wood como Chelsea

¿De qué trata la temporada 3 de The White Lotus?

La temporada 3 de The White Lotus explora una nueva faceta de la sociedad y el lujo, esta vez enfocándose en la muerte, la religión y la espiritualidad oriental. Siguiendo la línea de crítica satírica que caracterizó a las temporadas anteriores, esta nueva entrega se sumerge en un tapiz cultural donde las creencias, los rituales y la búsqueda de sentido colisionarán con los excesos y privilegios de los huéspedes del resort.

Si la primera temporada abordó el poder del dinero y la segunda la dinámica del sexo y el adulterio, en esta ocasión la serie se adentra en la forma en que las personas ricas y privilegiadas se relacionan con la mortalidad y la espiritualidad, desde una óptica turística superficial o de apropiación cultural.

Con un escenario asiático, la historia incluye referencias a tradiciones filosóficas y religiosas de la región, contrastadas con la arrogancia y las crisis existenciales de los personajes. Sin dudas, los nuevos episodios seguirán conquistando a más fans de la producción de Max.