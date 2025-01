La serie de la que todos hablan hizo el anuncio más impactante: "Una semana"

The White Lotus reveló la fecha de estreno de su tercera temporada.

The White Lotus, una de las series más aclamadas por la crítica y el público en los últimos años, volverá a Max con su tercera temporada. La entrega, que llegará a la plataforma el domingo 16 de febrero, constará de ocho episodios y ya tiene su trailer completo.

"Nuestro hotel es el mejor del mundo. Cuando acabe la semana, serás una persona completamente distinta", dice uno de los empleados del hotel, mientras que la siguiente secuencia muestra a los personajes de Leslie Bibb y Carrie Coon brindando por Tailandia. "Este lugar es una locura. Deberíamos vivir aquí", afirma por su parte Aimee Lou Wood. El adelanto también muestra el regreso de Natasha Rothwell, quien ya dio vida a Belinda en la primera temporada. "Me siento muy afortunada de estar aquí. Quiero aprender lo máximo posible y llevar la magia de vuelta a Maui", asegura.

"Todos los que vienen a Tailandia se esconden de alguien o buscan a alguien", dice una empleada, mientras la cámara muestra al personaje de Walton Goggins mirando una foto. En el trailer también aparece Jason Isaacs como un padre de familia con serios problemas económicos "¿Cómo le digo a mi familia que ahora somos pobres y que papá irá preso?", dice. Otra escena muestra un atraco, mientras se escucha: "Ha habido más crímenes en la isla". "Estoy un poco asustada. Creo que deberíamos llamar a la Policía", propone Belinda. "Una vez alguien dijo que el secreto de la vida es saber cuándo parar", agrega el personaje de Goggins.

Junto a los mencionados actores, completan el reparto Sarah Catherine Hook, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravicius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Yuri Kolokolnikov, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O'Reilly y Shalini Peiris. "En esta nueva temporada, la sátira social se desarrolla en un exclusivo resort tailandés y sigue las hazañas de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana", reza la sinopsis oficial de esta tercera temporada, que está creada, escrita y dirigida por Mike White.

La primera temporada, que se estrenó en julio de 2021, estaba ambientada en Hawái y recibió 20 nominaciones a los Emmy y diez premios, el mayor número de galardones de cualquier producción de ese año. La segunda temporada, que se estrenó en diciembre de 2022, estaba ambientada en Sicilia y se hizo con cinco premios Emmy. También, en las últimas semanas se anunció que la serie fue renovada para una cuarta temporada con locación y elenco aún no definido.

Con información de Europa Press.

El actor Theo James habló de su comentado desnudo de The White Lotus: "Parecía la de un burro"

Uno de los protagonistas de la segunda temporada de The White Lotus, Theo James, quien interpretó al pseudoplayboy Cameron, reconoció que no todo fue real en su comentada escena desnudo del primer capítulo. "La cosa era enorme", admitió. "La gente pensaba que era el monstruo del lago Ness", le comentó Jimmy Fallon en su programa The Tonight Show, generando la carcajada del público. "A veces no puedo respirar de lo que me pesa", siguió bromeando James, antes de proceder a explicar que se trataba en realidad de una prótesis de pene tamaño considerable. "La verdad es que vas a esas escenas y tienes una conversación con el director y los productores y te dicen: 'Para esto vamos a usar una prótesis'. Y tú dices: 'Me parece bien'", recordó James sobre la escena en cuestión, en la que se cambia el bañador mojado ante la atónita mirada de Harper, el personaje que interpreta Aubrey Plaza y que, añadió, ya es conocida entre el equipo de The White Lotus como "la escena pee-pee".

"¿O sea, que es una prótesis? Gracias a dios, acabas de hacer que muchos hombres se sientan mejor ahora mismo", contestó Fallon entre risas. "Honestamente, solo les dije que no quería que fuese una distracción. Tiene que ser (tamaño) regular, porque la escena no va sobre el pee-pee, va sobre el juego de poder y el sexo", explicó James sobre el tipo de prótesis que le dijo a la diseñadora de maquillaje Rebecca Hickey que le gustaría llevar. "Se trata de si lo hizo deliberadamente (desnudarse delante del personaje de Plaza sabiendo que le podía ver) o de si fue un accidente, y lo que eso significa y todo ese tipo de cosas", comentó.

"Pero llegamos al set y ella (Rebecca Hickey) tenía como un martillo o algo así. Es como si se lo hubieran robado el pene) a un burro en el campo. La cosa era enorme", continuó el actor, al que tan poco le gustó la prótesis que incluso reconoció que, junto a Mike White, director de The White Lotus al que también le parecía que tenía un tamaño desproporcionado, pidió perdón al resto del reparto. Y es que, por si fuera poco, la escena original incluía un plano frontal completo de James desnudo. "Lo rodamos y nos pareció demasiado agresivo", sentenció el intérprete en una entrevista concedida a Entertainment Weekly en noviembre.