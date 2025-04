Estrenos de series y películas en Max en mayo 2025: las mejores recomendaciones.

Con la llegada de mayo, se renueva el catálogo de Max y con él, las ganas de hacer maratones desde el sillón. La plataforma de streaming, que actualmente deleita a sus usuarios con el estreno semanal de nuevos episodios de The Last of Us, ya tiene preparada una nueva tanda de contenidos para sumar a su grilla. Series muy esperadas, películas originales y clásicos que regresan a escena conforman la propuesta para este mes, pensada para todos los gustos.

Al igual que The Last of Us, que se consolida como uno de los grandes éxitos del año, otros títulos se suman a la plataforma con el objetivo de conquistar a quienes están del otro lado de la pantalla. Es por eso que, a continuación te contamos cuáles son los estrenos más destacados que llegan a Max en mayo 2025 y te recomendamos qué ver para no perderte lo mejor del mes.

Estrenos de series y películas en Max en mayo 2025

Max renueva su catálogo con grandes series y películas en mayo.

Estrenos de series

Malditos (02/05/2025)

(02/05/2025) Cicatrices de Belleza: Temporada 1 (05/05/2025)

(05/05/2025) El Príncipe: Temporadas 1, 2 y 3 (09/05/2025)

(09/05/2025) El Plumero (16/05/2025)

(16/05/2025) Rick & Morty: Temporada 8 (26/05/2025)

(26/05/2025) Y así sin más... Temporada 3 (30/05/2025)

Estrenos de películas

American Pie 1, 2, 3 y 4 (01/05/2025)

(01/05/2025) 3h10 a Yuma (01/05/2025)

(01/05/2025) Inexorable (01/05/2025)

(01/05/2025) Miss Potter (02/05/2025)

(02/05/2025) Blue Valentine (07/05/2025)

(07/05/2025) Jackie Brown (07/05/2025)

(07/05/2025) Kill Bill: Volumen 1 y Volumen 2 (07/05/2025)

(07/05/2025) Reservoir Dogs (07/05/2025)

(07/05/2025) Anna Karenina (1997) (08/05/2025)

(08/05/2025) Ali (09/05/2025)

(09/05/2025) Gangs of New York (09/05/2025)

(09/05/2025) El aviador (09/05/2025)

(09/05/2025) Wonka (13/05/2025)

(13/05/2025) La caída del serafín (14/05/2025)

(14/05/2025) Ghost in the Shell (1995) (16/05/2025)

(16/05/2025) Lo que quieren las mujeres (16/05/2025)

(16/05/2025) Aquaman y el reino perdido (20/05/2025)

(20/05/2025) Diario de una niñera (21/05/2025)

(21/05/2025) Sahara (23/05/2025)

(23/05/2025) Shangai (23/05/2025)

(23/05/2025) Tráfico (23/05/2025)

(23/05/2025) El secreto de Terabithia (28/05/2025)

(28/05/2025) The Grudge 1 y 2 (28/05/2025)

(28/05/2025) La vuelta al mundo en 80 días (29/05/2025)

(29/05/2025) 187: Asesinato en clave (30/05/2025)

(30/05/2025) Thelma y Louise (31/05/2025)

Cómo crear una cuenta en Max y ver los estrenos de mayo

Si aún no sos usuario de Max y querés sumarte para disfrutar de los estrenos de mayo, el proceso de registro es simple y rápido. Solo tenés que ingresar a max.com y seleccionar la opción "Suscríbete ahora". Allí podrás elegir el plan de suscripción que mejor se adapte a tus necesidades y completar tus datos personales. Una vez creada tu cuenta y confirmado el método de pago, ya estarás listo para comenzar a ver contenido en cualquier dispositivo compatible .

Además, si ya contás con una suscripción a HBO a través de tu proveedor de TV o internet, es posible que tengas acceso a Max sin costo adicional. En ese caso, podés activar tu cuenta vinculándola con tu proveedor desde la misma plataforma.