Mario Teruel y Rubén Ehizaguirre de Los Nocheros discutieron sobre una tradición argentina: "No existe"

Los Nocheros se mostraron relajados en un encuentro culinario.

Los Nocheros volvieron a encender el debate culinario en las redes sociales tras compartir un fragmento de su programa de YouTube, Nocheros a la Mesa. En medio de una sobremesa, los integrantes de la mítica agrupación salteña mostraron sus marcadas diferencias y puntos de vista irreconciliables a la hora de degustar una de las comidas más tradicionales de la gastronomía argentina: la empanada.

El momento más picante del video lo protagonizó Mario Teruel, quien fiel a la ortodoxia salteña, defendió a capa y espada la receta histórica del norte del país. Sin vueltas ni concesiones para otras variantes culinarias, el músico sentenció de manera categórica que el único gusto válido para su paladar es el de carne. "El resto no existe", soltó con firmeza frente a la cámara, desestimando cualquier otro tipo de relleno.

En la vereda de enfrente y ajeno a los mandatos estrictos del menú tradicional, Rubén Ehizaguirre se mostró disfrutando plenamente de una opción diferente; mientras su compañero despotricaba contra las alternativas disidentes de la cocina, Ehizaguirre saboreaba una empanada de queso y, entre risas, interrumpió la polémica para asegurar ante el micrófono que estaba "riquísima". Así, Los Nocheros dejaron en claro que en la variedad está el gusto.

Este cruce de opiniones se dio en un ambiente de total complicidad, una marca registrada de su ciclo audiovisual. En Nocheros a la Mesa, el grupo folclórico aprovecha cada episodio para recibir a diversos colegas de la industria musical y compartir platos típicos, anécdotas de giras, debates cotidianos y, por supuesto, guitarreadas improvisadas que hacen las delicias de sus seguidores en la plataforma de videos.

Los Nocheros.

Mario Teruel, sobre el éxito de Los Nocheros a través de las décadas

La mítica agrupación salteña planifica una serie de presentaciones en todo el territorio argentino con el propósito de festejar sus cuatro décadas de historia en la música nativa. En medio de los preparativos para este acontecimiento, los integrantes del conjunto, Álvaro Teruel, Rubén Ehizaguirre y Mario Teruel, mantuvieron un diálogo periodístico enfocado en analizar las razones que sostienen su arraigo popular tras tantos años de carrera.

Al indagar sobre las claves para sostener esa permanencia en el circuito artístico, Mario Teruel fundamentó la vigencia del proyecto en la autenticidad y el impacto emocional de su obra. El integrante de la formación salteña manifestó que la clave para ganarse un sitio permanente en el afecto y el recuerdo del público ha sido la selección de composiciones capaces de conmover profundamente a muchas generaciones de oyentes.