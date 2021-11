María Becerra les cerró la boca a quienes dicen que no escribe sus temas: "Jamás"

María Becerra es, sin lugar a dudas, una de las artistas jóvenes que más crecimiento tuvo en estos últimos años en el terreno de la música urbana. En julio de este año logró posicionarse como la cantante más escuchada de Argentina, incluso superando a Paulo Londra que mantenía este puesto hace años.

La fama y la exposición, lamentablemente, pueden traer consigo el hate. Al parecer comenzó a difundirse el rumor de que Becerra no escribe realmente sus canciones y que las hace FMK, reconocido cantante y compositor que integra el grupo de "Los del Espacio" con María, Tiago PZK, Rusherking y Lit Killah.

Lo cierto es que en varias canciones de Becerra figura que FMK es uno de los artistas que colaboran en la creación de las letras e incluso María menciona su nombre al final de dichas obras durante la promo (ejemplo: al final de su canción WOW WOW con Becky G se la escucha decir "FMK" en los últimos segundos).

Es algo bastante habitual en la industria que las letras o incluso la producción de los temas se hagan entre varias personas. Pero las críticas no tardaron en llegar y María Becerra quedó envuelta en una polémica que salió a responder.

María Becerra no se quedó callada y quiso desmentir el rumor que afirmaba que ella no era quien creaba las letras de sus canciones. "¿Quién anda diciendo que a mi me escriben los temas?", comenzó preguntándose Becerra a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Los escribo siempre yo…sola o con Fmk. Pero siempre compongo yo", aclaró la joven artista y afirmó: "Jamás me entregaron un tema ya escrito".

En el mismo posteo, Becerra marcó que "si fuera así tampoco es nada malo en absoluto", pero, de todas formas, pidió que no se digan cosas que no son sobre su persona y sobre cómo lleva adelante su carrera artística: "Pero no quieran sacarme mérito de mis propias composiciones".

Luego, un usuario le consultó: "Desde la ignorancia, haces las letras o también suelen hacer la composición armónica? es decir los acordes y la música de fondo". Sin dejar espacio para dudas, Becerra se encargó de responderle y le explicó que la producción de sus canciones las hace siempre Big One, el reconocido productor de artistas urbanos.

"Nono! La música la hace toda Bigone. Solo hablo de letra y las melodías/flows de cada verso", cerró diciendo Becerra, dejando en claro que es mentira que no participa en la creación de sus canciones.