¿Por qué Magis TV cambió de nombre a Xuper TV? Lo que se sabe de las app para ver series y películas gratis que son un riesgo

Magis TV cambia su nombre a Xuper TV.

En los últimos meses, fue evidente que la popular aplicación de IPTV pirata Magis TV dejó de funcionar bajo ese nombre y que, en su lugar, empezó a circular una nueva plataforma llamada Xuper TV. El cambio generó dudas, confusión y sospechas, especialmente porque no hubo un anuncio oficial ni explicación pública de parte de sus operadores. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad y propiedad intelectual coinciden en que este tipo de “rebranding” es una maniobra frecuente dentro del ecosistema de aplicaciones ilegales.

El motivo principal detrás de este cambio de identidad sería la presión creciente de autoridades y organismos de copyright, que en varios países iniciaron bloqueos, denuncias y acciones judiciales contra Magis TV. Frente a ese escenario, cambiar de nombre y liberar una aplicación “nueva” es una forma de intentar evadir controles y mantenerse operativos el mayor tiempo posible. Xuper TV, en ese sentido, sería simplemente una continuidad del mismo servicio ilegal, con otro nombre y un paquete de APKs distinto.

Un cambio que confirma que Magis TV es ilegal

Lejos de ser una actualización normal, el salto de Magis TV a Xuper TV expone una de las características más claras de las plataformas que ofrecen contenido sin derechos: su inestabilidad. Cuando un servicio opera por fuera de la ley, debe reinventarse constantemente para evitar bloqueos de proveedores de internet, derribos de sitios web y reportes de empresas de entretenimiento. Magis TV ya había sido señalada en distintas regiones como una plataforma que distribuía series, películas y eventos deportivos sin autorización.

Con el nombre Xuper TV, los operadores intentan generar la impresión de un servicio “renovado”, pero el funcionamiento es idéntico: acceso a miles de canales y contenidos premium que, legalmente, solo pueden verse mediante plataformas con licencia. Esto confirma que ambos nombres representan el mismo esquema: piratería audiovisual.

Magis TV y Xuper TV: diferente nombre, un mismo servicio ilegal.

Riesgos de instalar Magis TV o Xuper TV

Además de la ilegalidad, existe un aspecto crítico que afecta directamente a los usuarios: la seguridad digital. Tanto Magis TV como Xuper TV se distribuyen mediante archivos APK descargados desde páginas no oficiales, una práctica que abre la puerta a malware, robo de contraseñas, acceso no autorizado al celular, publicidad fraudulenta y recopilación de datos sin consentimiento.

Al no pasar por controles de Google Play ni por auditorías de seguridad, estas apps pueden incluir permisos peligrosos —como acceso a ubicación, cámara o almacenamiento interno— sin que el usuario lo note. En muchos casos, versiones “modificadas” circulan con código malicioso camuflado.

En definitiva, el cambio de Magis TV a Xuper TV no responde a mejoras, sino a la necesidad de evadir controles legales. Y para los usuarios, seguir utilizándolas implica exponerse a un alto riesgo tecnológico y jurídico. La recomendación es clara: optar siempre por plataformas oficiales y evitar cualquier aplicación que opere en la clandestinidad digital.