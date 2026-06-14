Luciano Pereyra reveló lo que hace cuando no está cantando y sorprendió a todos: "Changas"

Luciano Pereyra hizo reír a todos sus fans con un reciente posteo.

Luciano Pereyra sorprendió a sus seguidores al compartir una humorada en sus redes sociales y así dejó ver su faceta más descontracturada lejos de los escenarios y los estudios de grabación. El cantante de folklore y pop se mostró durante una pausa en un destino turístico y registró un inesperado momento en que un grupo de mujeres se le acercó, pero no para pedirle un autógrafo o una selfie, sino para solicitarle un favor muy particular: que les sacara una foto.

Lejos de apelar a su condición de figura pública, el músico oriundo de Luján se tomó la situación con mucho humor y accedió gustoso al pedido, oficiando de fotógrafo improvisado para las turistas, quienes quizá no se percataron de la identidad del músico. El propio Pereyra se encargó de rematar la anécdota al publicar el momento en sus redes, acompañando las imágenes con una frase que despertó las risas de su comunidad de fans.

"Cuando no estoy cantando hago changas como fotógrafo. Para contrataciones 0800Lucho", escribió con ingenio el artista, coronando el posteo con varios emoticones de carcajadas. Con este gesto espontáneo, Luciano Pereyra demostró una vez más la naturalidad con la que maneja su rutina abajo de los escenarios y reforzó el vínculo cercano y genuino que mantiene con su público desde hace más de dos décadas.

El recuerdo de Luciano Pereyra sobre Horacio Guarany

Luciano Pereyra conmovió a la audiencia de La Peña de Morfi al encabezar un emotivo homenaje dedicado a la memoria de Horacio Guarany, en el programa emitido por Telefe. El cantante de Luján asumió el rol de relator en un informe que repasó la vida, la obra y el legado incalculable del recordado referente folklórico.

Luciano Pereyra.

El tributo coincidió con una fecha de alta carga nostálgica para la música popular, dado que el pasado 15 de mayo el maestro de los maestros hubiera celebrado sus 101 años de vida. Durante la narración del material audiovisual, Pereyra no escatimó en elogios para calificar la personalidad del homenajeado sobre el escenario y fuera de él.