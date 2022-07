Entradas Lollapalooza Argentina 2023: cómo comprar los Early Bird, precios y promociones

A partir de este martes se podrá conseguir la primera tanda de entradas, llamadas "Early Bird", a un precio más económico que el resto de las preventas aunque únicamente con una tarjeta en especial.

A partir de este martes 5 de julio a las 10 de la mañana se pueden conseguir los Early Birds solamente a través de All Acces o haciendo click en este link.

Early Bird: precios y qué incluye la entrada

El precio de los Early Bird es de $15.000 + service charge y permite ingresar al Lollapalooza Argentina durante los tres días del festival que se realizará el 17, 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona.

Un detalle importante es que esta preventa exclusiva es únicamente con Tarjeta Santander American Express, del 5 al 11 de julio inclusive o hasta agotar stock (lo que suceda primero). Además, con las compra a través de Tarjeta Santander se puede acceder a 6 cuotas sin interés desde $2.500 + Service Charge!

A su vez, los clientes de Club Personal tienen un 15% de descuento en la compra de entradas hasta agotar stock. Para activarlos, deberán solicitar el código en la APP de Club Personal.

Qué pasa si no consigo entradas

Los Early Bird son tan solo la primera etapa para comprar entradas para el Lollapalooza Argentina 2023. Una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta.​​​​​​

Cuándo se conocerá el line up del Lollapalooza Argentina 2023

Aún no hay una fecha establecida para conocer el line up del Lollapalooza Argentina 2023, pero los argentinos ya comenzaron a hacer sus premoniciones al analizar los artistas confirmados para el Lollapalooza de Chicago que, en muchas ocasiones, también forman parte del festival en Latinoamérica.

La convocatoria del Lollapalooza Argentina 2022.

Durante los siete años desde que se realizó la primera edición local del festival creado por Perry Farrell, pasaron más de 650 artistas por los escenarios del Lolla, incluyendo muchos de los artistas y bandas más importantes del mundo, así como también las revelaciones del momento:

Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Rosalía, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence And The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, The XX, Sam Smith, Calvin Harris, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Camila Cabello, Fito Páez, Skrillex, Marshmello, Babasónicos, Duki, Bizarrap, Jhay Cortez, Illya Kuryaki and the Valderramas, Khea, Pixies, Phoenix, Noel Gallagher's High Flying Birds, Liam Gallagher, Nine Inch Nails, Jack Harlow, The 1975, Interpol, Anderson.Paak & The Free Nationals, Wiz Khalifa, Soundgarden, Machine Gun Kelly, Cazzu, Hardwell, Mumford & Sons, Vampire Weekend, Chance the Rapper, Khalid, Halsey, Troye Sivan, Jorja Smith, Caetano Veloso, Damas Gratis, Litto Nebbia, Pedro Aznar, León Gieco, Airbag, Miranda!, WOS, L-Gante, Tiago PZK, Nicki Nicole, Lali, Emilia, Melanie Marinez, Dillom, Marilina Bertoldi, Clairo, Louta, El Mató a un Policía Motorizado, Mac Miller, New Order, Alt-J, Foals, Macklemore, Tiësto, Axwell, Steve Aoki, Flume, Ellie Goulding, The Smashing Pumpkins, Kasabian, Duran Duran, Ellie Goulding, DJ Snake, Major Lazer, Dimitri Vegas & Like Mike, Mac DeMarco, Cypress Hill, St. Vincent, Alabama Shakes, Chet Faker, The Kooks, The Neighbourhood, Glass Animals, Bring Me The Horizon, Rancid, Of Monsters And Men, Deorro, Alison Wonderland, Tove Lo, Saramalacara y muchos artistas más.