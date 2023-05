Daniel Böhm lanzó Una Flor en el Jardín del Mal: "Escribir es una búsqueda vital"

El autor presentó su primer libro de cuentos que oscila entre el terror, la ficción y los escenarios cotidianos.

Donde lo cotidiano puede convertirse en el detalle más bello o el escenario más siniestro, ahí es donde puso el ojo Daniel Böhm para escribir los relatos que componen a su último libro de cuentos, Una Flor en el Jardín del Mal (Cienvolando). Con una prosa poética pero que esconde el trasfondo de un mundo a veces terrible, el autor logró crear una obra que invita al lector a meterse de lleno en estos diversos mundos que propone. En diálogo con El Destape, Böhm reveló cómo fue el proceso de escritura y la intención detrás de cada cuento.

"Son cuentos que escribí, en principio, durante la pandemia, pero después seguí escribiendo. Y tanto mi libro anterior como este tienen algo en común que es la cuestión de la auto ficción", reveló Böhm. A lo largo de los relatos que componen al libro, que son breves pero a medida que se avanza en ellos cada vez más contundentes, el autor hace un recorrido por la cotidianeidad: aquellas cosas que, generalmente, suelen pasar desapercibidas, detalles que al ser observados con precisión pueden desplegar un escenario ficcional de lo más profundo y crítico.

Como si hubiera puesto una cámara fija en algún lugar y hubiera tomado una foto, Böhm relata momentos de la vida atravesados por el amor en todas sus formas. Sin embargo, pese a haber confesado el dejo auto ficcional de los textos, a medida que se avanza en los mismos se puede notar la presencia de un escritor cada vez más maduro, que le da paso a la imaginación y permite guiños con los lectores que impresionan a quien los detecta pero jamás pierde la verosimilitud. "Decidí poner cuentos que no tienen que ver entre sí en un sentido cronológico, sino que se 'relacionan a' por una atmósfera, un tipo de humor y una visión un poco siniestra", confesó el autor.

Clara está la intención del autor de generar climas con los diferentes cuentos y también dejarle al lector una sensación de intriga al final de cada uno. Y es que, en su esencia de cineasta, Böhm tiene una gran capacidad de descripción visual y cada relato de Una Flor en el Jardín del Mal representa esta mirada fugaz hacia los mundos y realidades que no nos pertenecen. En sus cuentos, abre velozmente una ventana hacia situaciones específicas que viven los personajes y luego la cierra dejando algunos detalles sin revelar y que el lector nunca va a conocer. Tal como sucede en la vida misma.

A lo largo del libro, el autor utiliza el terror como un recurso, no como un género literario. Se sumerge en historias un poco siniestras pero 100% reales, con una mirada misteriosa que, en palabras de él, "amplía el mundo". "Lo utilicé generar, te diría, como un cosmos más abierto. La fantasía, los sueños, son parte de nuestra realidad, pero los tenemos como un poquito escamoteados bajo el manto de la razón", confesó Böhm. Asimismo, aseguró sobre la escritura: "Me parece que está bueno explorarlos porque también es parte de lo que me pasa a mí como escritor y como persona. Hablo tanto de animales y de plantas porque, aparte de que me encantan, parece que te dan esa sensación de que hay otra manera de mirar el mundo porque no tienen ni moral, ni tienen tiempo".

Los cuentos de Daniel Böhm tienen un ritmo atrapante y sin baches que lo convierten en un libro difícil de soltar. Sin embargo, más allá de su temática, lo que resalta es esa figura del autor que denota un gran crecimiento en cada relato. "Escribir es una búsqueda vital en realidad, por suerte, y a pesar de todos mis recorridos, yo sigo buscando puertitas, respuestas, entonces cualquier cosa que hagas, sea escritura o cine, o los psicoanálisis, creo que que hay cosas a ser develadas, todo el tiempo", sentenció.

Sobre el autor

Es narrador y artista audiovisual. Médico (UBA) y psicoanalista, alterna su tarea clínica con las artes visuales. Nacido en Italia, vive y trabaja en Buenos Aires. En sus trabajos explora la poética del movimiento y la concientización psicológica.

Estudió Cine y Fotografía en la Universidad de Nueva York y en la School of Visual Arts. Por sus películas ganó múltiples premios, entre ellos el Primer Premio en el Festival Joseph Papp de Nueva York, la Placa de Oro en el Festival Internacional de Cine de Chicago, el León de Plata en el Festival Internacional de Creatividad de Cannes y el Premio Radio France RFI.

Su trabajo ha sido expuesto en varios países, incluyendo muestras individuales en el Centro Recoleta, (Buenos Aires 2009), Beith Hahomanut (Tel Aviv, Israel, 2009), Buenos Aires Photo (2010), Galería Laura Haber (Buenos Aires, 2009, 2017), con participaciones en el Reina Sofía (Madrid, 2022), Printemps a Carouge (Suiza, 2014), Festival Internacional VideoDanzaBA. En 2018 realizó la apertura del Festival BA Danza Contemporánea con un homenaje a Noemí Lapzeson.

Parte de su trabajo explora los temas de género y edad. Al enhebrarse su laxa narrativa permite un espacio de identificación personal, creando una topología del sueño y el tiempo. Fundador de Böhm Cine (Premio Jerry Goldemberg a la mejor productora), dirigió icónicos videos musicales para artistas como Gustavo Cerati, Hilda Lizarazu, La Portuaria, David Byrne, Fabiana Cantilo y Juan C. Baglieto (premio Casa de las Américas), entre muchos otros. En televisión, fue creador del programa El Rayo, destacado antecedente de la TV argentina en los ‘90.

Publicó Film Stills, volumen de fotografías con textos de Osvaldo Romberg, y obras de ficción en varias revistas literarias. Publicó su primera novela Fuera de cuadro en 2019. Una flor en el jardín del mal es su segundo libro de ficción.