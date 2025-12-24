Lali en River: precios, cuándo y cómo comprar las entradas.

Es real, Lali confirmó que el próximo 6 de junio se presentará por primera vez en el Estadio Monumental, el escenario más grande del país y uno de los más emblemáticos de América Latina. El show no solo representa un paso decisivo en su carrera, sino que también la consolida como una de las figuras más importantes de la música argentina contemporánea. Tocar en River es, para cualquier artista nacional, un hito mayor.

La noticia llega después de un año excepcional para la artista. Lali regresó al Estadio Vélez y logró un récord histórico: fue la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en ese estadio, convocando a más de 200.000 personas. En paralelo, presentó su último álbum, No vayas a atender cuando el demonio llama, que ya supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año. Ese recorrido artístico, que incluyó una extensa gira por Argentina y presentaciones en Uruguay y España, encuentra ahora su punto más alto en River.

Lali se presentará en el 2026 en el Estadio Monumental.

El impacto de Lali también trascendió la música en vivo. Su película documental LALI: La que le gana al tiempo, producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, fue vista por millones de personas y retrata con sensibilidad su proceso de transformación personal y artística. Además, este mismo año se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, con un total de 13 galardones.

Precios, cuándo y cómo comprar las entradas para Lali en River

Las entradas para el esperado show de Lali en el Estadio Monumental estarán disponibles a partir del 26 de diciembre a las 11 de la mañana. La venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma AllAccess.

Para comprar los tickets, los fans deberán ingresar a la web oficial de AllAccess, buscar el evento correspondiente a Lali en River y seguir el paso a paso habitual: seleccionar la ubicación deseada, elegir el medio de pago y completar los datos requeridos. Como suele ocurrir con este tipo de shows de gran convocatoria, se recomienda ingresar con anticipación, contar con un usuario ya creado en la plataforma y tener definido el método de pago para agilizar la compra.

Los precios de los tickets son los siguientes: