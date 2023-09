Por qué Jimi Hendrix tocaba la guitarra con los dientes y quién lo inspiró

Conocé el motivo por el cual el músico tiene la posibilidad de tocar la guitarra con los dientes.

James Marshall Hendrix, popularmente conocido como Jimi Hendrix, ha sido uno de los guitarristas más icónicos. Su talento le permitió la oportunidad de marcar las diferencias con sus canciones y composiciones del músico nacido en Estados Unidos. Pese a que su carrera no fue muy larga, su legado generó muchísima influencia a nivel mundial.

Por qué Jimi Hendrix tocaba la guitarra con los dientes

Su música se sigue recordando entre los fanáticos del rock, donde supo demostrar grandes habilidades. Creer o reventar, Jimi Hendrix era tan talentoso que hasta podía tocar la guitarra eléctrica con sus dientes, detalle por el que sin dudas también sigue dando que hablar en todo el mundo.

Sin embargo, y al parecer, este tipo de acciones no siempre fue muy bien recibido por el público. “El problema era que el público lo tomaba como algo que debían ver o no disfrutaban del espectáculo”, le contó Jimi a Chris Welch, quien se encargó de realizar el libro Hendrix: A Biography.

Jimi Hendrix, tocando la guitarra con los dientes.

No fue Jimi Hendrix: quién fue el primer músico en tocar la guitarra eléctrica con los dientes

Lo curioso de este asunto es que Jimi Hendrix no fue el primero en lograr tocar la guitarra con los dientes. Antes que él lo hizo Alphonso Young, músico con el que compartió escenario y que le mostró cómo hacerlo.

“Los ojos de Jimi se iluminaron cuando me vio por primera vez tocar la guitarra con los dientes y a mis espaldas”, contó Young sobre aquella anécdota en la que Hendrix lo observó durante una de sus presentaciones artísticas en los clubes de Nashville en información que se encuentra disponible en Becoming Jimi Hendrix: From Southern Crossroads to Psychedelic London, the Untold Story of a Musical Genius, una interesante obra propuesta por Steven Roby y Brad Schreiber, quienes dieron referencia sobre al mítico músico.

En su trayectoria, el talentoso guitarrista y cantautor estadounidense llevó a cabo uno de los momentos más memorables de la historia del rock al quemar su guitarra durante el tramo final de un recital desarrollado en las instalaciones del Monterey Pop Festival, que se realizó en la ciudad de California (Estados Unidos). Este hecho cautivó a todos sus fans y además se convirtió en una representación simbólica debido a su particular estilo innovador y revolucionario en el mundo de la música, donde logró marcar las diferencias y también permanecer en el recuerdo del ámbito del rock.