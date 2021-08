Nicole Kidman llegó a Hong Kong y no respetó el aislamiento de 21 días en un hotel

La actriz viajó para filmar una serie. Arribó en un jet privado y a los dos días se la vio en haciendo turismo.

La opinión pública en Hong Kong mostró su malestar por la decisión de las autoridades de exceptuar a la actriz Nicole Kidman de las fuertes restricciones sanitarias imperantes, con motivo de su estadía en ese país para filmar una serie para Amazon Prime Video.

El enojo se acrecentó cuando la prensa mostró paseos de la actriz por centros comerciales y turísticos apenas a dos días de haber arribado al lugar, cuando el resto de los ciudadanos deben permanecer al menos 21 días aislados al llegar desde otros países, según consigna la agencia de noticias AFP.

Kidman y todo el equipo de filmación recibieron la exención de las fuertes medidas restrictivas por realizar "un trabajo profesional específico", argumentó la Oficina de Comercio y Desarrollo Económico a la hora de dar explicaciones. La actriz llegó en un jet privado a ese país el pasado 12 de agosto para rodar la serie Expats, de la que es productora ejecutiva, basada en una novela de Janice YK Lee, que cuenta la vida de tres mujeres estadounidenses que pasean por el distrito de Sai Wan.

Hong Kong puso en marcha y aún mantiene una de las cuarentenas más estrictas ante la pandemia de coronavirus, lo cual le permitió mantener en 12.000 los casos de contagios, sobre una población estimada en 7,5 millones. En los últimos meses, muchos nativos y residentes que viajaron al exterior esperan regresar y, en todos los casos, cuando logran hacerlo están obligados a aislarse en hoteles durante 21 días.

