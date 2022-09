Bruce Willis reveló cómo será su futuro en la actuación cuando ya no esté más

El actor Bruce Willis se convirtió en el primero en tomar una drástica medida tras anunciar su retiro del cine por problemas de salud.

Luego de anunciar su retiro del cine por problemas de salud, Bruce Willis tomó una decisión pionera en la industria del cine al convertirse en el primer actor que vende sus derechos de imagen a una empresa de 'deepfake'. De este modo, su imagen podrá ser replicada digitalmente para ser utilizada en películas, series y videojuegos.

Según informó The Telegraph, Willis vendió su imagen a la compañía Deepcake para que pueda ser utilizada, en futuros proyectos, tras una primera experiencia en este campo en un anuncio para el servicio telefónico ruso MegaFon. La tecnología 'deepfake' permite utilizar el parecido de una persona para superponerlo a otro individuo.

A través del uso de inteligencia artificial, la imagen de Willis podrá a partir de ahora aparecer en el cuerpo de otra persona, creando así una especie de gemelo visual y sonoro. Y es que el actor de 67 años anunció su retirada del mundo de la interpretación en el mes de marzo tras ser diagnosticado de afasia, un trastorno del lenguaje que provoca problemas para leer, escuchar y hablar. De esta forma, podrá seguir apareciendo tanto en la pequeña como en la gran pantalla en el futuro.

Tiempo atrás su hija, Rumer Willis, informó a través de su cuenta oficial de Instagram (@rumerwillis) las dificultades de su papá para afrontar un nuevo rodaje: "Para los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queremos compartirles que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas", comenzó.

La tecnología deepfake en el cine y la televisión

El uso de esta tecnología no es algo nuevo en la industria del cine, ya que otros proyectos como Rogue One o la segunda temporada de The Mandalorian ya la utilizaron en su producción para recrear las versiones jóvenes de la finada Carrie Fisher (Leia Organa) y también de Mark Hamill (Luke Skywalker). De hecho, ambas versiones de los clásicos personajes de Star Wars fueron bien recibidas por los fans de la saga creada por George Lucas, quienes apenas si notaron el cambio digital.

"Me gustó la precisión con la que hicieron a mi personaje. Con la llegada de la tecnología moderna, incluso estando en otro continente, pude comunicarme, trabajar y participar en el rodaje. Es una experiencia muy nueva e interesante", relató Bruce Willis en torno a su experiencia con el deepfake para el mencionado anuncio de la compañía rusa MegaFon.