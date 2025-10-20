"Sueños de Libertad", la serie y novela española.

La serie Sueños de Libertad, ambientada en la España de los años cincuenta, mezcla historias de opresión familiar, luchas sociales, relaciones clandestinas y la búsqueda de libertad personal dentro de los márgenes impuestos por su tiempo. Se centra en la familia De la Reina, su empresa de perfumería, los conflictos internos, los amores prohibidos y el choque entre clase alta y trabajadora. La serie es furor en Antena 3 y en HBO Max.

Ambientada en el año 1958, el drama histórico narra la historia de Begoña Montes, interpretada por Natalia Sánchez, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico con Jesús de la Reina, quien dirige la empresa familiar. Begoña huye con su hijastra Julia a través del bosque, decidida a construir un futuro propio lejos del dominio y las imposiciones de su esposo.

Tercera temporada de "Sueños de Libertad"

Ya hay confirmación de que Sueños de libertad tendrá tercera temporada. Varias fuentes lo dan casi por seguro, impulsadas por los excelentes datos de audiencia de la serie y por las declaraciones del elenco y el equipo de producción.

El actor Daniel Tatay (que interpreta a Andrés de la Reina) informó que el rodaje de esta tercera temporada está previsto que comience el lunes 27 de octubre de 2025. Asimismo, se estima que su emisión podría arrancar en enero de 2026 si se mantiene la planificación habitual después del parón de verano.

El equipo ya trabaja en las nuevas tramas, con la intención de aportar novedades que mantengan el interés acumulado. Se sabe que se incorporarán nuevos personajes y líneas argumentales, para renovar el ritmo y las tensiones narrativas.

Elenco de "Sueños de Libertad".

Hilos de "Sueños de Libertad" que podrían continuar

Uno de los grandes cambios en la serie fue la muerte de un personaje central, Jesús de la Reina, en la segunda temporada, que deja un vacío argumental importante que repercutirá. También se han planteado “nuevos personajes” que traerán distintos conflictos.

La serie también renovará su cabecera: la cantante Malú será la encargada de poner la voz al nuevo soundtrack para la tercera entrega. Esto se presenta como parte de la apuesta por “novedad” y “cambio” visual y auditivo en esta nueva etapa.

Jesús de la Reina en escena de "Sueños de Libertad".

Algunos de los conflictos que quedaron abiertos y podrían dar pie a desarrollos en la tercera temporada: