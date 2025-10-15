Elenco de "Twisted Metal".

La serie Twisted Metal, basada en la saga de videojuegos de combate vehicular, regresó con su segunda temporada en julio de 2025 en HBO Max. Esta nueva temporada acelera hacia el corazón del espectáculo: el torneo mortal que da nombre a la franquicia. La historia se sitúa siete meses después del desenlace de la temporada anterior. John Doe y Quiet se ven obligados a participar en el torneo organizado por el enigmático Calypso. La oferta es simple y tentadora: el ganador podrá pedir un deseo. Pero hay muchas más piezas en juego de las que parece inicialmente.

En el camino, John deberá lidiar con conflictos internos: su relación con Quiet después de meses separados, y la reaparición de una hermana perdida, Krista, quien lidera una facción llamada “Las Dolls” bajo el alias Dollface. A su vez, el torneo convoca viejos antagonistas, como el siniestro payaso Sweet Tooth, y nuevos rivales con habilidades sobrenaturales o retorcidas motivaciones, lo que sugiere que el mundo de Twisted Metal mezcle violencia, acción y un tinte fantasioso.

John y Quiet son acusados falsamente de terrorismo, lo que desencadena una guerra entre quienes viven dentro de ciudades fortificadas y los marginados, y los obliga a retomar la lucha contra Calypso.

Elenco principal y fichajes para "Twisted Metal"

La temporada 2 incorpora varios regresos de actores y actrices ya conocidas en la primera temporada, como también como nuevas caras para la serie.

Anthony Mackie regresa como John Doe, el protagonista amnésico que navega entre salvación y redención.

Anthony Mackie: como John Doe.

Stephanie Beatriz interpreta nuevamente a Quiet, la ladrona con un pasado complejo que desarrolla una relación con John.

Stephanie Beatriz: como Quiet.

Joe Seanoa y Will Arnett continúan como Sweet Tooth (Seanoa en cuerpo, Arnett en voz).

Will Arnett (actor de voz) y Joe Seanoa (actor físico): como Sweet Tooth.

Anthony Carrigan se incorpora como Calypso, el retorcido organizador del torneo.

Anthony Carrigan: como Calypso.

Mike Mitchell vuelve como Stu, quien gana el torneo y cumple un deseo inesperado.

Mike Mitchel: como Stu.

Patty Guggenheim interpreta a Raven, personaje clave del poder en Nueva San Francisco.

Patty Guggenheim: como Raven.

Saylor Bell Curda debuta como Mayhem, personaje joven con agendas propias.

Saylor Bell Curda: como Mayhem.

Además, también participan Lisa Gilroy como Vermin; Tiana Okoye, quien interpreta a Dollface / Krista; Richard de Klerk da vida a Mr. Grimm; Michael James Shaw se une como Axel, un guerrero mitad humano, mitad vehículo, entre otros. Con esta combinación de acción, revelaciones familiares y un torneo brutal como eje, Twisted Metal temporada 2 promete una mezcla intensa de espectáculo visual, dilemas morales y estrategias movidas por deseos ocultos.