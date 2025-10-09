Cómo es Blue Fire, el videojuego argentino en el que invirtió Google

En un contexto donde el gaming crece y la creatividad argentina gana terreno, el anuncio de Google Play marca un antes y un después para Robi Studio. El estudio cordobés fue uno de los 10 elegidos en América Latina para el Indie Games Fund 2025, una iniciativa que otorga entre 150.000 y 200.000 dólares, más mentoría especializada y exposición global.

Un juego desafiante y con sello argentino

Blue Fire es una aventura 3D ambientada en la misteriosa tierra de Penumbra. Lo que lo diferencia de otros títulos es su dinámica de plataformas rápidas y precisas, que pone a prueba la destreza de quienes lo juegan. El foco está en la exploración, la agilidad y los desafíos de movimiento, acercando una experiencia de acción y habilidad que resulta tan atrapante como original.

El diseño artístico, los escenarios y la atmósfera sumergen al jugador en un mundo olvidado, repleto de secretos, peligros y mecánicas innovadoras. Este título, además, destaca por la posibilidad de recorrer grandes escenarios con movimientos fluidos, saltos y acrobacias aéreas que son el corazón del juego.

¿Qué implica el apoyo de Google?

Gracias al Indie Games Fund, Robi Studio recibirá, además del incentivo económico, mentoría en áreas como negocios, marketing y estrategia de crecimiento. Esto permitirá al equipo escalar su producto, alcanzar nuevas audiencias y competir de igual a igual con grandes estudios internacionales.

Otro beneficio clave es la inclusión de Blue Fire en Google Play Pass, el servicio de suscripción de la plataforma. Así, el videojuego podrá ser descubierto por usuarios de todo el mundo, mostrando la calidad y la innovación de los desarrolladores argentinos y latinoamericanos.

Esta inversión es una excelente noticia para la industria nacional, ya que fomenta el crecimiento del talento local y posiciona a la Argentina como referente en el desarrollo de videojuegos. Blue Fire es mucho más que un juego: es un ejemplo de creatividad y esfuerzo que trasciende fronteras y pone al país en el centro de la escena global del gaming.