Epic Games regala Asphalt Legends Unite: cómo descargarlo

Asphalt Legends Unite (antes conocido como Asphalt 9: Legends) es un título arcade de carreras desarrollado por Gameloft que combina gráficos de alta calidad, mecánicas accesibles y contenido competitivo en línea. En julio de 2024 cambió su nombre a Legends Unite para hacer hincapié en sus funciones de juego cruzado y modos cooperativos.

Este lanzamiento gratis en Epic Games no implica que desaparezcan compras internas: el juego ofrece contenido adicional (DLC, cosméticos, mejoras) que puede adquirirse dentro de la app.

Cómo descargar Asphalt Legends Unite gratis en Epic Games

Abrí el Epic Games Store desde tu computadora o su cliente oficial. En la sección de juegos gratis o buscá Asphalt Legends Unite. Verás que figura como “Gratis / Free to Play”: hacé clic en Obtener / Get para agregarlo a tu biblioteca. Una vez agregado, podés descargarlo desde la pestaña Biblioteca / Library. Instalalo y comenzá a jugar cuando termine la descarga.

Una vez que lo agregues a tu biblioteca, queda permanentemente en tu cuenta, incluso si deja de estar libre en algún momento.

Qué ofrece Asphalt Legends Unite

Fiesta de carreras arcade con autos reales y pistas variadas .

Sistema de manejo híbrido : puedes activar/desactivar el modo TouchDrive , que automatiza parte del control para simplificar la experiencia.

Modo multijugador con hasta 7 competidores de todo el mundo, ranking y eventos especiales.

Juego cruzado ( crossplay ), para competir entre distintas plataformas.

Soporte para descargas de contenido adicional pagando dentro del juego (autos, mejoras, packs).

Para PC, los requisitos mínimos incluyen Windows 10, 8 GB de RAM y unos 10 GB de espacio libre.

Aprovechá esta oportunidad mientras el juego esté disponible gratis. Asphalt Legends Unite es ideal si te gusta correr con estilo, competir con jugadores de todo el mundo o simplemente disfrutar de un buen arcade de velocidad.